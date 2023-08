Torri in Sabina riconferma lo staff ed è protagonista sul mercato: 8 nuovi arrivi

RIETI - Una delle sorprese della seconda parte di stagione di Seconda categoria è stata sicuramente il Torri in Sabina che, dopo aver raggiunto la salvezza con un gran finale in volata, è pronta a ripartire per migliorarsi. La prima notizia riguarda la conferma dello staff tecnico (in foto con il presidente Del Bianco) composto da Franco Pastorelli, Luca Zappaterreno e Andrea Milano ai quali si aggiunge il nuovo preparatore dei portieri Gianmarco Pinardi.

I nuovi arrivi

Diversi gli innesti che hanno firmato con i gialloblu. Sono otto i nuovi nomi già annunciati dal presidente Fabrizio Del Bianco: ingaggiati due nuovi portieri, ovvero Mattia Nobili e Matteo Barnabucci; alle firme anche Lodovico Carosi (ex Selci), Manuel Pandoli (lo scorso anno a Forano), Daniele Menegat, l’argentino Matteo Batista e Riccardo Leti. Ufficiale anche il ritorno del classe ‘97 Francesco De Paola, il quale ha militato lo scorso anno nello stesso girone di Torri vestendo la maglia del Monte San Giovanni. Le trattative dei sabini non finiscono qui: l’obiettivo della società è consegnare allo staff tecnico una rosa attrezzata al meglio per la categoria entro l’inizio della preparazione, che prenderà il via l’11 settembre.

Le parole del presidente

«Vogliamo assolutamente fare meglio dello scorso anno – spiega il presidente Fabrizio Del Bianco – dovremo evitare di ritrovarci in una situazione simile a quella della passata stagione dove siamo arrivati a giocarci il tutto per tutto negli ultimi mesi.

Le basi sono buone, abbiamo diversi innesti che possono aiutare la causa, proveremo a prendere altri elementi in grado di migliorare la rosa. Sarà la settima stagione per noi al Torri in Sabina, ogni anno gli obiettivi possono cambiare ma quello che deve rimanere è il giusto spirito. Lo scorso anno nonostante un avvio complicato si è mantenuto un grande ambiente e il gruppo si è compattato. Dobbiamo ripartire da queste che sono le nostre certezze».