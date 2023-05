Torri in Sabina e Alto Lazio si dividono la posta: è 0-0 al Luchetti. Tabellino e commenti

RIETI – Nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria al campo “Luchetti” si chiude sul risultato di parità (0-0) l’incontro fra il Torri in Sabina e l’Alto Lazio. Un punto importante per ambedue le formazioni sia pure con motivazioni diverse: i padroni di casa per la salvezza e gli ospiti per il terzo posto in classifica.

Il primo tempo

La gara è condizionata dal terreno di gioco allentato per la pioggia caduta abbondantemente durante la notte ma il fondo del “Luchetti” si conferma tra i migliori dei campi in terra della nostra provincia e l’incontro si disputa regolarmente. Partono bene i padroni di casa che nel giro di pochi minuti conquistano tre calci d’angolo consecutivi e la retroguardia ospite si fa trovare pronta sugli spunti offensivi di Abdrhman e di Antonelli. La prima occasione pericolosa la crea proprio Antonelli al 15’ con un tiro dalla distanza che sorvola di poco la traversa mentre dalla parte opposta l’Alto Lazio ci prova con due calci di punizione di Piroli al 21’ ed al 25’ respinti da Boccadamo che oggi sostituisce con bravura il portiere titolare. Al 36’ l’estremo difensore del Torri si fa trovare pronto su una conclusione di Di Loreto e dopo due minuti Mercuri in un contrasto di gioco riporta la frattura di un dito e deve abbandonare il campo sostituito da Di Carlo. La gara procede tra alti e bassi senza particolari sussulti ed il primo tempo si chiude con due tentativi di Serjanaj e Corgentile respinti da Pessi.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con un tiro-cross dalla fascia destra di Antonelli con i padroni di casa che reclamano il calcio di rigore per un tocco di mano in area da parte di un difensore avversario ma l’arbitro Tardioli (peraltro ottima la sua direzione di gara) non è di questo parere ed il gioco prosegue. Al 5’ una conclusione di Bertoldi viene respinta dalla barriera avversaria ed al 18’ termina di poco alto un tiro di Piroli.

Al 19’ Abdrhman sfiora la traversa con una girata in area su assist di Antonelli ed al 37’ doppia parata di Boccadamo su conclusioni insidiose di Piroli. Al 45’ la formazione ospite colpisce la traversa con una deviazione di Pica su un pallone proveniente da calcio d’angolo e non danno esito nei minuti di recupero due punizioni a favore del Torri calciate da Cortella. In chiusura uscita tempestiva di Boccadamo sui piedi di Godoi e fischio finale che sancisce il pareggio.

I commenti

Luca Zappaterreno, dirigente-giocatore Torri in Sabina

«Pareggio buono ottenuto oggi contro un’ottima squadra. Eravamo in emergenza ed un plauso va rivolto a Boccadamo che ha accettato di giocare in porta: bravo lui e d’esempio per tutti nel dimostrare l’attaccamento alla maglia. Il nostro obiettivo rimane la salvezza e il punto conquistato oggi è per noi molto importante».

Luca Piroli, capitano Alto Lazio

«Una gara corretta sia in campo che fuori e facciamo i complimenti alla squadra avversaria per il loro comportamento. Il pareggio possiamo considerarlo giusto anche se in un paio di occasioni siamo stati noi ad andare più vicini al gol però va bene così e continueremo ad onorare la nostra stagione puntando alla conquista del terzo posto».

Il tabellino

Torri in Sabina: Boccadamo, Mercuri (40’pt Di Carlo), Sidori, Ferraioli (24’st Adami), Volpi, Pessi, Antonelli, Tocci (41’st Iacobelli), Abdrhman (44’st Cortella), Bertoldi, Latini. A disp. Angelini, Zappaterreno. All. Andrea Milano

Alto Lazio: De Bernardo, Piciacchia (24’st Marco Cesaretti), Mauro Cesaretti, Rendina, Vitale, Antonio Faustini (44’st Micozzi), Piroli, Della Torre, Di Loreto (34’st Pica), Corgentile (26’st Godoi), Serjanaj. A disp. Serafini, Adriano Faustini, Grimaldi. All. Fabio Miani

Arbitro: Tardioli di Viterbo

Note: ammoniti Ferraioli, Marco Cesaretti; angoli 5-3.