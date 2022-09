Quattordici squadre reatine ai nastri di partenza del campionato di Seconda: in 4 arrivano dalla Terza

RIETI - Il Comitato Regionale Lazio ha ufficializzato l’organico del campionato di Seconda categoria per la prossima stagione. Saranno in totale quattordici le squadre reatine. Dalla Terza categoria salgono Montopoli, Gens Cantalupo e Forano Calcio, oltre al Real Gavignano Ponzano, squadra vincitrice dell’ultimo campionato. Ripescata la Torpedo Rieti. Ora si attende la composizione del calendario: l'inizo del torneo è fissato per il 23 ottobre.

Le squadre

Di seguito la lista delle squadre della provincia di Rieti:

Atletico Cantalice

Alto Lazio

Cittareale

Forano

Gens Cantalupo

Monte San Giovanni

Montopoli

Piazza Tevere

Real Gavignano Ponzano

Sporting Corvaro

Torpedo Rieti

Santa Susanna

Torri in Sabina

Velinia