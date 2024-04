Piazza Tevere espugna Torri 1-2, successo con dedica. Tabellino, commenti e foto

RIETI – Nella decima giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria successo esterno del Piazza Tevere che al campo “Luchetti” s’impone per 2-1 sul Torri in Sabina.

Il primo tempo

Il primo tiro del Torri è di Recchia che al 4’ calcia forte dalla distanza ma il pallone termina a lato della porta difesa dall’esperto Tulisevi. Replica il Piazza Tevere al 6’ con un’incursione di Grifoni fermata dai difensori avversari e due minuti dopo ci riprovano gli ospiti con uno scambio tra Grifoni e Barbante ma la conclusione termina oltre la traversa. Al 10’ Tulisevi blocca un tiro di Mazzoli e si ripete al 17’ su Recchia; lo stesso portiere al 19’ si fa trovare pronto su una girata in area di Mazzoli e devia in calcio d’angolo. Reagisce il Piazza Tevere con tentativi di Carnassale al 20’, di Oddi al 21’ e di Samperna al 23’ ma la retroguardia del Torri ribatte. Al 30’ ci prova Latini con un tiro da fuori parato da Tulisevi ed al 34’ si ripete con successo su una punizione di Bertoldi. Altra occasione per la squadra locale un minuto dopo su deviazione di testa di Sidori ed al 37’ Il Torri passa in vantaggio grazie ad un autogol di D’Aquilio che spiazza il proprio portiere su una nuova punizione di Bertoldi. Al 44’ per un fallo di Giorgini su Oddi al limite dell’area c’è una punizione di Bedjzhedi ribattuta dalla difesa avversaria ed in chiusura di tempo finisce alta una conclusione di Carmesini.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Piazza Tevere rientra in campo con più convinzione e va al tiro al 4’ con Apicella, al 5’ con Oddi ed al 6’ ancora con Apicella ma l’azione più pericolosa arriva al 19’ quando Francescangeli compie un autentico miracolo togliendo con un volo il pallone dall’incrocio dei pali su deviazione in area di Carmesini servito alla perfezione da Carnassale. Il pareggio degli ospiti arriva comunque al 25’ con una deviazione di Palluzzi sotto rete su un pallone proveniente da calcio d’angolo.

Passano due minuti e arriva il sorpasso ospite su azione di contropiede con Oddi che approfitta di una mischia sotto porta e batte Francescangeli. Complice il caldo, la gara perde intensità e non si concretizzano i tentativi di entrambe le squadre: ci provano inutilmente Recchia al 30’, Bertoldi al 33’, Bedjzhedi al 40’, Antonelli al 45’.

I commenti

Massimo Tascioni, tecnico Torri in Sabina

«Abbiamo disputato comunque una buona gara e sono soddisfatto della prestazione di tutto il gruppo. Una partita equilibrata che poteva finire in parità e abbiamo provato fino all’ultimo a recuperarla. Dispiace per la sconfitta ma complessivamente non abbiamo demeritato».

Emiliano Mastroiaco, tecnico Piazza Tevere

«Una bella vittoria ed altrettanta soddisfazione considerando che eravamo alquanto rimaneggiati per assenze di vario tipo. E’ un successo meritato, scaturito dopo l’infortunio del nostro autogol ma dalla capacità di reagire bene nel secondo tempo e conquistare i tre punti. Dedichiamo la vittoria al nostro giocatore Andrea Fattori che oggi non era con noi per un infortunio subìto nei giorni scorsi ma che aspettiamo presto in squadra».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli (33’st Bernabucci), Di Carlo (29’st M.Latini), Sidori, V.Latini, Giorgini, Evangelisti, Recchia, Bertoldi, Mazzoli (9’st Borriello), Balducci (25’pt Manoni), Antonelli. A dip. Boccadamo, Zuccari, Susca. All. Massimo Tascioni

Piazza Tevere: Tulisevi, Samperna, Palluzzi, D’Aquilio, Carmesini, Apicella, Carnassale, Barbante, Oddi, Bedjzhedi, Grifoni (36’st De Santis). A disp. Fiori. All. Emiliano Mastroiaco

Arbitro: Giulia Giardullo di Roma1

Marcatori: 37’pt autogol D’Aquilio, 25’st Palluzzi, 27’st Oddi

Note: ammoniti Giorgini, Oddi, Carmesini, Grifoni; angoli 3-8