Santa Susanna supera Montopoli 1-3 e lo aggancia in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Santa Susanna fa festa al Rinalduzzi di Montopoli e conquista lo scontro diretto che vale alla squadra di mister Pompili l’aggancio in vetta nel girone C di Seconda categoria. Montopoli battuto 1-3 in rimonta.

Vanno avanti i padroni di casa su calcio d’angolo con Del Bufalo, Ometto pareggia nella ripresa e poi la copertina se la prende Quartana, autore dalla panchina di una doppietta che vale il definitivo 3-1 che ristabilisce la parità anche nello scontro diretto. Montopoli e Santa Susanna condividono adesso la vetta con 32 punti, sorride anche Corvaro (a meno 3 ma con una gara in meno).

Il primo tempo

Partita subito avvincente e divertente con le due squadre che approcciano i primi minuti a viso aperto creando diversi pericoli. Al 5’ Salustri serve in profondità Gulino che dal lato piccolo dell’area di rigore calcia al volo impegnando Lodovici alla parata in angolo. Sul corner, Gulino calcia, la palla viene deviata dalla difesa e finisce tra i piedi di Del Bufalo che da due passi mette in rete per l’1-0 montopolese. Bella occasione all’8’ per gli ospiti: filtrante alto di Grifoni, spizzata di Ometto e controllo in area di Cresta che calcia sul primo palo ma il pallone termina a lato. Al 10’ altro pericolo creato da Montopoli su calcio d’angolo: Patras colpisce bene di testa trovando la grande respinta di Lodovici, sulla ribattuta Proni va a botta sicura ma spedisce il pallone sopra la traversa.

Al 13’ ci prova Alessandroni con un colpo di testa su corner ma il pallone termina alto. Al 21’ bell’azione degli ospiti con Alessandroni che mette in mezzo sul secondo palo, Ometto in allungo tocca il pallone ma non quanto basta per deviarlo in rete e manda a lato. Al 40’ è Grifoni a colpire di testa su calcio di punizione ma il suo tentativo non inquadra lo specchio della porta.

La ripresa

Ottimo approccio al secondo tempo da parte degli ospiti. Al 55’ Alessandroni si coordina e rovescia dal limite dell’area colpendo la traversa, la palla diventa comoda per la testa di Ometto che segna da due passi ma l’urlo di gioia degli ospiti viene spento dall’intervento del direttore di gara che ravvisa una posizione di fuorigioco dello stesso Ometto. L’eterno bomber avrà modo di rifarsi appena cinque minuti più tardi: sulla punizione battuta da Serva, Ometto si fa trovare pronto sul primo palo, colpisce di testa anticipando tutti e segna il gol dell’1-1. Doppio squillo di Montopoli al 73’, prima con il tentativo di Gulino che termina a lato e poi con la conclusione di Fiori dal limite che finisce sul fondo. All’80’ entra Quartana che prova subito a mettere la propria firma sulla partita: servito sulla sinistra, entra in area e impegna Daja alla respinta in angolo. Sul corner è lo stesso Quartana a mettere giù il pallone depositandolo poi in rete con un tiro-cross che beffa la retroguardia montopolese e vale il 2-1 Santa Susanna. All’87’ espulso per doppia ammonizione D’Ascenzi che lascia così i padroni di casa in dieci. Alla ricerca del pari, i corsari si spingono in avanti, ma Santa Susanna è brava a ripartire. Al 92’ Quartana lanciato in profondità prova un altro tiro-cross, da una posizione impossibile, ma riesce comunque a trovare l’angolo lontano segnando il 3-1 che fa impazzire di gioia la panchina ospite.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Eravamo partiti bene, poi piano piano abbiamo perso inspiegabilmente le distanze. Abbiamo concesso loro il gioco palla lunga sui tanti e bravi giocatori che hanno. Ci sono stati degli errori decisivi che rivedremo bene in settimana, probabilmente è mancata la giusta concentrazione. Proveremo a rialzarci la settimana prossima su un campo difficilissimo come quello di Alto Lazio, squadra che a parer mio gioca un calcio di altissimo livello».

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Una grandissima soddisfazione. Abbiamo meritato la vittoria, giocando bene fin dal primo tempo, chiuso immeritatamente in svantaggio. Se nella prima parte di gara non abbiamo sfruttato alcune occasioni, concedendo un gol su una grave disattenzione, ci siamo rifatti nella ripresa. Vincere oggi ci ripaga della sfortuna che abbiamo avuto nella gara di andata, il gol del 3-1 nel finale che rimette equilibrio nello scontro diretto ne è la dimostrazione. Questa vittoria certifica una mentalità diversa, uno step mentale importante è stato fatto rispetto allo scorso anno. Ci tengo a sottolineare il bel clima, agonistico ma sportivo, in uno scontro tra prima e seconda della classe non era scontata tutta questa correttezza. Ripartiamo con tanto entusiasmo in vista delle prossime gare».

Il tabellino

Montopoli: Daja, Abatelli, Patras, Fiori (75’ D’Ascenzi), Valloni, Del Bufalo, Salustri (55’ Ippoliti), Popescu, Proni, Gulino, Capasso (75’ Benzi). A disp. Ferretti, Caldarola, Turchetti, Rinalduzzi, Biccirè. All. Cimei

Santa Susanna: Lodovici A., Lodovici M., Bianchetti, Di Marco (90+3’ Paniconi), Cresta (78’ Desideri), Nicolo, Grifoni, Ometto, Alessandroni (80’ Quartana), Marchioni (58’ Antonacci). A disp. Capponi, Carducci, Colarieti E., Colarieti G. All. Pompili

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Marcatori: 6’ Del Bufalo (M), 60’ Ometto, 81’ e 90+2’ Quartana (S)

Note: espulso D’Ascenzi (M) per doppia ammonizione, ammoniti Salustri, Del Bufalo (M), Ometto, Antonacci (S)

Angoli 5-4, spettatori 350 circa.