Mercato Seconda: Volponi a Forano, a Poggio Bustone nuovo tecnico e tre rinforzi, Torri protagonista

RIETI - Sono diverse le società del reatino che si stanno muovendo sul mercato per rinforzare le proprie rose. Con il campionato di Seconda categoria che entra nel vivo, le squadre della provincia hanno cominciato ad ingaggiare diverse pedine che potranno essere fondamentali per il prosieguo della stagione.

Forano (Girone D)

Dopo un mercato estivo faraonico con una squadra rivoluzionata dall’avvento del Ds Mario Carbonara, i rossoblù hanno confermato di avere grandi ambizioni, piazzando un colpo da 90 con l’ex Città di Rieti Alessandro Volponi. Il classe ’97, che aveva cominciato la stagione in Prima categoria a Passo Corese, arriva alla corte di mister Munzi per tentare il grande salto con la maglia dei foranesi. Il mercato non finisce però con Volponi: i foranesi sono alla ricerca di un difensore e monitorano le occasioni.

GIRONE C

Torri in Sabina

Si sono già visti in azione nella gara contro Montopoli alcuni dei colpi del Torri in Sabina. Già in gol l’ex Real Gavignano Mattia Recchia, arrivato a vestire la maglia gialloblu insieme ad Andrea Mancini. Ufficializzato anche Giammarco Di Francesco, utilizzato anche lui nella gara contro Montopoli. La società sabina è in trattativa con altre pedine importanti per rinforzare l’organico.

Montopoli

La capolista non si accontenta e vuole allungare la rosa di mister Omar Cimei. Ufficiale l’ingaggio del centrocampista Francesco Fiori. Torna a disposizione anche Antonello Proni. Prima della gara di questo fine settimana contro l’Atletico Cantalice potrebbe arrivare la fumata bianca per un altro colpo dei “corsari”.

Poggio Bustone

Il primo innesto dei neroverdi riguarda la guida tecnica: ha già debuttato infatti domenica nella gara contro Cantalupo (vinta 5-0) il nuovo allenatore Antonio Pezzotti. Poggio Bustone non si è limitata però solo alla panchina e ha rinforzato anche la sua rosa: sono arrivati Orlando Agostini, protagonista con una tripletta nell’esordio con Cantalupo, Luca Mostarda e l’ex Palombara Antonio Paolucci.

La società proverà a risalire la classifica anche con altri innesti.

Alto Lazio

La squadra di mister Bucci saluta Nicolò Di Loreto, attaccante protagonista nella scorsa stagione, andato all’Amiternina in Promozione abruzzese. I gialloneri si guardano attorno e nel frattempo, contro Monte San Giovanni, hanno lanciato il nuovo arrivato Alessio Del Beato, classe 2007 di Amatrice.

Sporting Corvaro

Visti i buoni risultati e il quarto posto in classifica, la società si è messa subito a lavoro per blindare i propri giocatori e bloccando le uscite. Alla corte di mister Coletta arrivano altri due innesti come l’attaccante Alessandro Di Francesco e Paolo Lisci. Corvaro spera di contare poi su due pedine importanti come Luca Frezzini e Berardino Di Girolamo, entrambi alle prese con infortuni gravi da inizio stagione.

Velinia

Avvicendamento sulla panchina del Velinia. Il nuovo tecnico della squadra della Seconda categoria è Fabio Miani, già in società come allenatore della squadra Giovanissimi under 15. Di seguito il comunicato della società: «La società ringrazia sentitamente Mauro Lucarelli per l'impegno e la passione con la quale si è dedicato in questi due mesi alla guida tecnica della seconda categoria ed anche per il supporto al Velinia che ha garantito negli anni passati con la presenza costante a fianco della squadra»

Le altre società

Sono attese novità anche in casa Piazza Tevere: la squadra reatina, al momento terza in classifica, non vuole perdere il passo con le dirette concorrenti e sta sondando il terreno per diversi giocatori. Monte San Giovanni conferma in blocco la squadra, mirando ad aggregare al gruppo almeno un nuovo elemento per allungare le rotazioni di mister Bianchetti.