Seconda: si chiude il campionato, derby Velinia-Cittaducale, Forano punta a mantenere il quarto posto. Gare e arbitri

RIETI - Volge al termine la stagione di Seconda categoria. Nel girone C composto dalle squadre reatine sono ormai noti tutti i verdetti e l’ultima giornata in programma questo fine settimana stabilirà la classifica definitiva. Già decise le prime tre posizioni, con il Real Gavignano Ponzano certo del primo posto che riposerà, Cittaducale seconda che chiuderà la stagione sul campo dell’ormai retrocessa Velinia e Montopoli al terzo posto che ospiterà Cittareale al Rinalduzzi. Aperta la corsa al quarto posto con Forano che cerca punti sul campo di Corvaro e Piazza Tevere a caccia di una vittoria al Gudini contro Cantalice. Monte San Giovanni ospita Cantalupo, Alto Lazio l’ultima in classifica Torpedo e Torri festeggia la salvezza ottenuta la scorsa settimana chiudendo la stagione al Luchetti contro il Santa Susanna del capocannoniere Ometto.



Programma gare e arbitri (XXX giornata)



Oggi

Ore 15.30

Alto Lazio – Torpedo Rieti

Arbitro: Davide Magnanelli di Tivoli

Montopoli – Cittareale

Arbitro: Roberto Abate di Roma 1

Velinia – Cittaducale

Arbitro: Nabil Trabelsi di Rieti

ore 16.30

Monte San Giovanni – Gens Cantalupo

Arbitro: Samir Es Sahhal di Rieti

Sporting Corvaro – Forano

Arbitro: Nicolò Ermolli di Ostia Lido



Domani

Ore 11

Torri in Sabina – Santa Susanna

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

Ore 15

Piazza Tevere – Atletico Cantalice

Arbitro: Giovanni Maria Mastracchio di Roma 1

Riposa: Real Gavignano Ponzano

Classifica

Real Gavignano Ponzano 65

Cittaducale 59

Montopoli 49

Forano 45

Piazza Tevere 43

Alto Lazio 40

Monte San Giovanni 39

Cittareale 33

Santa Susanna 33

Torri in Sabina 29

Gens Cantalupo 29

Atletico Cantalice 28

Velinia 23

Torpedo Rieti 17

Gavignano con una gara in più