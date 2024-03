Seconda: Santa Susanna e Alto Lazio benedicono la sosta in arrivo, primo sorriso per Cantalupo. I commenti

RIETI - I protagonisti di un sorprendente turno di Seconda categoria a commentare il fine settimana appena trascorso. Pioggia di gol a Monte San Giovanni dove la capolista Santa Susanna frena la sua corsa (4-4). Bene Montopoli che supera di misura Piazza Tevere (1-0) e mette nel mirino la vetta del girone C. Recrimina lo Sporting Corvaro che cade 3-0 contro Poggio Bustone. In forma smagliante il Torri in Sabina, al quarto successo consecutivo dopo la vittoria contro la Torpedo Rieti (4-1). Velinia non va oltre l’1-1 contro Alto Lazio conquistando un punto comunque importante. La Gens Cantalupo vince la sua prima gara dell’anno sorprendendo l’Atletico Cantalice (1-0). Nel girone D, prova di forza del Forano sul campo del Castel Giubileo: la squadra di mister Munzi si riavvicina al secondo posto.

Risultati, marcatori e commenti (XI giornata)

Girone C

Montopoli – Piazza Tevere 1-0

Ippoliti

Montopoli fa il suo superando Piazza Tevere 1-0 tra le mura amiche del Rinalduzzi. Ippoliti porta avanti i suoi, i padroni di casa sbagliano il rigore del raddoppio poi gli ospiti, nonostante l’inferiorità numerica, sfiorano il pareggio. Tre punti fondamentali per la corsa al primo posto per i corsari che sabato avranno l’opportunità di superare il Santa Susanna in vetta grazie al recupero del match contro Cantalupo (si parte dal secondo tempo con il punteggio di 3-0 per Montopoli).

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Abbiamo sofferto parecchio nel finale, non possiamo permetterci di sbagliare così tante occasioni contro una squadra forte come la loro. Per fortuna il risultato ci premia e ci fa guardare alle prossime gare con positività. Dobbiamo rimanere concentrati, giocheremo settimana prossima il recupero con Cantalupo e poi ci aspetterà l’importante sfida contro Torri»

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Malgrado il rammarico per il risultato e le occasioni avute nel secondo tempo, devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Hanno lottato e dimostrato di avere voglia per tutti i novanta minuti, abbiamo creato tanto nel secondo tempo nonostante l’inferiorità numerica. Montopoli è una squadra difficile da affrontare e la classifica lo dimostra. Torniamo a casa consapevoli di aver dato tutto»

Monte San Giovanni – Santa Susanna 4-4

Mei, Felicioni, Felicioni, Barbante (M), Antonacci, Antonacci, Ometto, autogol (S)

Gara pazza al Laureti di Monte San Giovanni: 4-4 contro la capolista Santa Susanna, costretta a rincorrere per tutta la gara per rispondere alla buona gara dei padroni di casa. Le emozioni non sono mancate, qualche rammarico per Santa Susanna che puntava ovviamente alla vittoria per mantenere la vetta del girone C: adesso la squadra di mister Pompili, prima con 43 punti, è minacciata dal Montopoli che ha due gare in meno.

Valerio De Angelis, portiere Monte San Giovanni: «Partita pazza quella di sabato pomeriggio, purtroppo per via della squalifica rimediata con Piazza Tevere il massimo che ho potuto fare questa settimana è stato guardare la partita dagli spalti e posso dire di aver assistito ad una serie infinita di gol, capovolgimenti di fronte, colpi di scena, ribaltoni, qualche errore individuale ma anche qualche bella giocata che ha impreziosito la gara. Sicuramente una buona prestazione che ci proietta in una delle settimane più importanti della storia dell'Asd Monte San Giovanni vista la gara di andata di sabato dei quarti di finale di Coppa Lazio dove affronteremo lo Sporting Aniene. Siamo l'unica compagine reatina rimasta a giocarsi la Coppa Lazio in tutte le categorie dilettantistiche in questa stagione ed abbiamo il dovere di provare ad agguantare una Semifinale che sarebbe storica per Monte San Giovanni, ci giocheremo tutto in 3 giorni, con la gara di ritorno fissato per martedi 26 Marzo a Roma. Detto questo ci tenevo a fare i complimenti a mister Pompili che a mio modo di vedere sta confezionando una stagione straordinaria con il suo Santa Susanna, in poco più di un anno è passato dal giocarsi la salvezza al giocarsi il campionato, sono particolarmente legato alla persona ed al mister Roberto Pompili che ho avuto a Contigliano 15 anni fa quando ero ancora un ragazzino, se il calcio reatino ancora sopravvive il merito va anche a figure di questo tipo che hanno costruito generazioni eterne di ragazzi forgiandone il carattere e regalando loro una ricca dose di autostima e coraggio, basi necessarie per modellare la personalità di un calciatore».

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Non nascondo la delusione. Siamo arrivati alla stretta finale un po' col braccino corto. Mi dà fastidio che loro, classifica anonima, avessero più "fame"di noi. Evidentemente non sono riuscito a trasmettere nel giusto modo. Errori individuali, miei in primis, arbitro lasciamo perdere. Comunque ancora non è finita e proveremo,dopo la sosta, stavolta benedetta, ad invertire il trend e giocarcela fino alla fine».

Poggio Bustone – Sporting Corvaro 3-0

Mostarda, Agostini, Paolucci

Poggio Bustone fa suo il big match contro lo Sporting Corvaro. Bene i neroverdi in grado di mantenere il controllo della gara e il vantaggio nonostante un’espulsione dopo pochi minuti. Ad inizio ripresa le squadre tornano in parità numerica a causa di un’espulsione anche per Corvaro e Poggio Bustone chiude così la gara. Poggio Bustone sale al quinto posto, Corvaro resta con 41 punti al terzo.

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Partita difficilissima. Abbiamo cominciato bene, creando diverse occasioni fino alla punizione di Mostarda per il vantaggio. Siamo rimasti in dieci dal 20’ per l’espulsione di Santoprete, ma la nostra difesa ha dimostrato il suo livello e ad inizio secondo tempo siamo andati sopra di due reti. Anche loro ad inizio ripresa sono rimasti in dieci e con il nostro capitano Paolucci abbiamo segnato il terzo gol. Vittoria meritata, ci siamo confermati una squadra “scomoda”. Adesso ci concentriamo sulla grande festa per l’inaugurazione del nostro campo che ci sarà sabato, tornando finalmente dal nostro pubblico. Colgo l’occasione per invitare tutte le dirigenze delle squadre del nostro girone a partecipare a questa festa e al nostro terzo tempo»

Eugenio Massimi, centrocampista Sporting Corvaro: «Parto dal fare i complimenti agli avversari, una squadra composta da giocatori di altre categorie, ben allenata e messa in campo, con obiettivi ben chiari e che a mio parere, con questo organico già da settembre, avrebbe vinto il campionato. Nonostante questo noi siamo stati al loro livello per gran parte della partita, purtroppo continuiamo a pagare quei momenti di blackout nel corso della gara che ci costano caro.

Potevamo e dovevamo fare molto di più. Oggi però parlare della partita mi obbliga a fare riferimento anche al direttore di gara. Spesso noi elogiamo il lavoro dei direttori di gara ma in questa circostanza non possiamo fare altrettanto. Un gol annullato perché il loro portiere si è scontrato con un loro giocatore, un rigore dato contro per un colpo di pancia e una direzione di gara cambiata totalmente tra primo e secondo tempo dopo che, in seguito ad un’espulsione sacrosanta, l'arbitro è stato accerchiato da cinque dirigenti avversari fino al rientro agli spogliatoi. Non vorremmo essere il terzo antagonista da danneggiare per favorire la lotta tra due squadre più quotate e "importanti" perché magari crea più appeal. Non cerchiamo alibi comunque, sappiamo dove abbiamo sbagliato, adesso ci aspettano cinque finali da vincere così da non avere rimorsi a fine campionato».

Torri in Sabina – Torpedo Rieti 4-1

Borriello Borriello, Recchia, Mazzoli (TS), Keita (TP)

Mette la quarta il Torri in Sabina: 4-1 contro la Torpedo Rieti e quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Tascioni che confermano nuovamente l’ottimo periodo di forma. Torri sale così a 28 punti e si prepara a tornare in campo dopo la sosta con il derby di Montopoli. La Torpedo resta a quota 7.

Massimo Tascioni, tecnico Torri in Sabina: «È la quarta vittoria consecutiva ottenuta da una squadra che ci sta regalando grandi soddisfazioni con l'atteggiamento giusto sia durante gli allenamenti settimanali che nelle prestazioni domenicali dove manifesta quanto assimilato nella preparazione alla gara. Adesso ci concentriamo sulla gara col Montopoli che affronteremo dopo la sosta pasquale con l'intento di fare sempre del nostro meglio e onorare il campionato».

Marco Blasi, dirigente Torpedo Rieti: «Abbiamo affrontato la gara con una formazione rimaneggiata e l'approccio non è stato sicuramente dei migliori. Una gara comunque corretta dove nella ripresa abbiamo giocato meglio creando buone opportunità, anche se il 2-0 ha frenato purtroppo le nostre ambizioni. Nel finale poi non c'è stata storia e abbiamo subito altri due gol a partita ormai chiusa».

Atletico Cantalice – Gens Cantalupo 0-1

Nicoletta

Primo successo stagionale per la Gens Cantalupo che espugna il campo dell’Atletico Cantalice. Decisiva nel finale la rete di Nicoletta che permette alla Gens di muovere la classifica.

Alfonso Nicoletta, attaccante Gens Cantalupo: «Partita intensa e difficile sotto diversi punti di vista. È stata la prima vittoria dell’anno, spero che questo possa darci una scossa per cambiare passo. Una gara avvincenti, con tante occasioni, si è vista la voglia della squadra di raggiungere questa vittoria. Non abbiamo mollato fino alla fine, siamo stati bravi a capitalizzare quanto creato. Sono contento che il mio gol abbia aiutato la squadra, spero ne possano arrivare altri per raggiungere altre vittorie. Ci aspettano tutte finali, ogni gara per noi potrà essere fondamentale».

Velinia – Alto Lazio 1-1

Graziani (V), autogol (A)

Velinia crea tanto ma non va oltre l’1-1 nel match interno contro Alto Lazio. Un punto che comunque può tornare utile per la lotta salvezza ai rossoblu che salgono a quota 12 punti.

Enrico Graziani, capitano Velinia: « C’è un po' di rammarico per non aver portato a casa i tre punti oggi che sarebbero stati fondamentali per allungare sulle nostre avversarie. Praticamente la gara si è conclusa con il risultato di 1-1 già nel primo tempo, dove si è visto il nostro vantaggio per poi essere stati ripresi subito dopo. Partita in cui noi dovevamo dare sicuramente di più, anche perché eravamo al completo e affrontavamo una squadra rimaneggiata ma con ottime individualità. Il pari in realtà serve poco però non è da buttare visto e considerato che a breve ci saranno gli scontri diretti. Questo per noi è un campionato che è iniziato con molte difficoltà ma spero che con il sacrificio di tutti, riusciamo a cogliere il nostro obiettivo che è la salvezza».

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Partita difficile su un campo difficile. Gara combattuta soprattutto a centrocampo, loro più propositivi di noi, ai punti sicuramente avrebbe meritato di più Velinia, ma il calcio è questo, ci prendiamo questo punto. Spero che in questa sosta possiamo recuperare gli infortunati per poi chiudere al meglio il campionato».

Riposa: Borgorose

Girone D

Castel Giubileo – Forano 2-5

Volponi, Volponi, Bontempi, Giuliani, Giuliani

Torna a ruggire il Forano che espugna con un netto 5-2 il campo del Castel Giubileo. I soliti Volponi e Giuliani sugli scudi insieme a Bontempi. Un risultato che permette ai rossoblu di avvicinarsi al Bravetta secondo in classifica (che riposava) adesso a quattro punti di distanza.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Sapevamo che la partita avrebbe potuto riservare delle insidie, un po’ per il campo piccolo ma soprattutto perché abbiamo imparato, a nostre spese che le gare più difficili da preparare sono quelle con squadre sulla carta più deboli di noi, dove dobbiamo trovare le giuste motivazioni. Fortunatamente abbiamo mantenuto il trend delle ultime prestazioni fuori casa e ad onor del vero non c'è stata partita. Dopo un minuto eravamo 1-0 e dopo il quarto d'ora 3-0; al netto di tutto abbiamo espresso un ottimo calcio non subendo mai l'iniziativa dell'avversario e soprattutto costruendo una quantità industriale di occasioni al di là di quanto possa dire il risultato finale; i ragazzi hanno fatto una partita di altissimo contenuto tecnico. Dovremmo migliorare l'approccio alle gare casalinghe dove forse pensiamo che le partite siano più facili da fare nostre, ma in questo girone tutte le squadre sono organizzate e con una forte identità di gioco, nessuno ti regala assolutamente nulla come è giusto che sia. Ormai siamo agli sgoccioli e continueremo a fare più punti possibili e se poi non saranno sufficienti renderemo merito a chi ha fatto meglio di noi».

Classifica

Santa Susanna 43

Montopoli 41

Sporting Corvaro 41

Borgorose 38

Poggio Bustone 36

Piazza Tevere 36

Torri in Sabina 28

Alto Lazio 24

Monte San Giovanni 23

Atletico Cantalice 22

Velinia 12

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 3