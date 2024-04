Gol e spettacolo a Gavignano, il Real non riesce a bloccare Palombara: 4-3. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Gol e spettacolo al Valle Mentuccia nella gara tra il Real Gavignano Ponzano e Palombara nella ventisettesima giornata del girone B di Promozione.

Gli ospiti vincono 4-3 e restano in corsa per il primo posto. Gavignano rimonta il doppio svantaggio, impensierisce la squadra di mister Colantoni ma non riesce a portare a casa il risultato. Palombara sale a 68 punti (a meno 3 da Civita Castellana), Gavignano resta a 27.

Il primo tempo

Palombara sblocca subito la gara sfruttando un’indicazione della retroguardia gavignanese: al 3’ Taddei spizza di testa servendo Alessio Uccellini che anticipa l’uscita del portiere e segna l’1-0 ospite. La reazione del Real Gavignano arriva al 10’ quando Migliorelli serve D’Achille che si invola verso la porta ma calcia da posizione defilata trovando il calcio d’angolo. Padroni di casa che insistono con la conclusione da fuori area di Nocelli al 13’ ma D’Artibale è bravo a deviare in corner.

Palombara è cinica e al 21’ segna il raddoppio: lancio per Taddei sul limite del fuorigioco, servizio a centro area per Alessio Uccellini che sigla il 2-0 ospite indisturbato tra le proteste dei padroni di casa. Gavignano non si scoraggia e un minuto dopo va vicino all’1-2 con Nocelli, lasciato a rate da Scarinci, che calcia sull’esterno della rete. È lo stesso Nocelli a recuperare palla immediatamente a Cann e ad accorciare con il destro per l’1-2 immediato. In fiducia i padroni di casa puniscono in ripartenza al 28’: splendida manovra con Barnabei che trova in profondità D’Achille il quale entra in area e incrocia trovando l’angolino e il 2-2. Sul finale di tempo un’occasione per parte: ci prova prima Valerio Uccellini che strozza il tiro di destro e manda a lato, poi Scarinci dalla distanza con il pallone che sfila sul fondo.

La ripresa

Buon rientro in campo di Gavignano che prova a creare pericoli. Al 52’ Ratini cerca il tiro a giro trovando la respinta con i pugni di D’Artibale. Palombara risponde con una bella azione corale al 50’ ma Uccellini manda fuori di tacco. Al 55’ ci prova da centro area ma Pennacchini respinge con un ottimo riflesso. Al 63’ Gavignano sfiora il 3-2 con il cross di Ratini per D’Achille che non arriva a colpire per un soffio. Al 68’ pericoloso il Palombara ancora con Taddei che dopo un’azione insistita colpisce il primo palo. Sul ribaltamento di fronte Ratini impegna ancora una volta D’Artibale e Barnabei calcia alto di poco. Palombara resiste e trova il vantaggio al 75’: il neo-entrato Gizzi serve bene a centro area Valerio Uccellini che trova l’angolo lontano e riporta i suoi sopra con la rete del 3-2. Gavignano accusa il colpo e al 77’ subisce la quarta rete: bel cross di Valerio Uccellini, sponda di Persichetti per la conclusione ravvicinata di Taddei che segna il 4-2 ospite. Gavignano riesce comunque a trovare le energie per riaprire la partita: all’89’ cross di Pennacchini per Migliorelli, respinta corta di D’Artibale e lo stesso Migliorelli ribadisce in rete. Nel recupero nervoso, Nocelli viene espulso per doppia ammonizione poco prima del triplice fischio del direttore di gara.

Le dichiarazioni post-gara

Andrea Barnabei, centrocampista Real Gavignano Ponzano: «Stiamo onorando il campionato e anche oggi penso che abbiamo fatto un’ottima prestazione. Loro sono una grande squadra e nella ripresa l’hanno dimostrato. Non abbiamo mai mollato, potevamo disunirci dopo il doppio svantaggio ma abbiamo reagito con personalità»

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Gara complicata, sia per il caldo che per il campo. Sono diverse settimane che inseguiamo Civita Castellana e questo ci comporta la spesa di tante energie ma oggi nonostante una prestazione non perfetta siamo riusciti a portare a casa il risultato che in questo momento è la cosa più importante. Mancano tre partite, daremo tutto e ci proveremo fino alla fine»

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Pennacchini F., Bernocchi (77’ Perrini), Pennacchini P., Malizia, Gherardo, Scarinci, Ratini, Barnabei, Migliorelli, Nocelli, D’Achille. A disp. Piersanti, Pedacchia. All. Galassetti

Palombara: D’Artibale, Cupelli (63’ Gizzi E.), Fioravanti (80’ Dominici), Uccellini V. (85’ Palmieri), Bottigoni (90’ Gizzi F.), Cann, Fieni (63’ Petrocchi), Lucivero , Taddei, Persichetti, Uccellini A. A disp. Pesci, Pasquarelli. All. Colantoni

Arbitro: Gianluca Mariano di Roma

Marcatori: 3’ e 21’ Uccellini A., 75’ Uccellini V., 77’ Taddei (P), 23’ Nocelli, 28’ D’Achille, 89’ Migliorelli (G)

Note: espulso per doppia ammonizione Nocelli (G), ammoniti Perrini (G), Lucivero (P). Angoli 4-2