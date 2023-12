Poggio Mirteto, terzo ko di fila: a Velletri è 2-1 allo scadere. Pieroncini: «La ruota girerà anche per noi»

RIETI - Poggio Mirteto cade all’ultimo respiro contro una coriacea Velletri nella quindicesima giornata del girone B di Promozione. I mirtensi giocano una buona gara, rimontano lo svantaggio iniziale e sfiorano più volte il raddoppio, ma nel finale sono i romani a passare con un gol di testa che condanna gli ospiti al ko. Poggio Mirteto, al terzo ko consecutivo, subisce il sorpasso in classifica proprio da Velletri che sale a 20 punti, lasciando i sabini fermi a quota 18.

La gara

Parte meglio Velletri che passa subito in vantaggio, ma Poggio Mirteto risponde conquistando campo. Marcelli sfiora il pari colpendo una traversa. Ad inizio ripresa altro legno per il centravanti mirtense ma questa volta Ciaccio ribadisce in rete sulla ribattuta e impatta sull’1-1. Cresce la formazione sabina che arriva anche a segnare con Marcelli il 2-1 ma la sua gioia viene smorzata dalla segnalazione del guardalinee per una posizione di fuorigioco. Poggio Mirteto ci prova a più riprese e fa la partita ma a colpire all’ultimo minuto sono i padroni di casa che guadagnano i tre punti e condannano i mirtensi alla sconfitta.

Le dichiarazioni

Alessandro Pieroncini, Ds Poggio Mirteto: «C’è rammarico, per la terza volta consecutiva è arrivato un ko nonostante una buona prestazione, non posso rimproverare nulla ai ragazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è stata un’ottima reazione dopo lo svantaggio iniziale, siamo stati bravi a creare occasioni. Siamo sfortunati anche su diversi episodi, come la rete di Marcelli per un fuorigioco dubbio ma non voglio appellarmi all’arbitro, e poi il gol decisivo per la loro vittoria all’ultimo minuto. È un periodo sfortunato, la ruota girerà anche per noi prima o poi, adesso però dobbiamo concentrarci, rimanere quadrati e lavorare per chiudere al meglio l’anno: mercoledì una vittoria contro Tor Lupara ci permetterebbe di passare un Natale più tranquillo e sereno»