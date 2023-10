Poggio Mirteto rallenta la corsa del Monterotondo: 0-0. Foto. Domenici: «Bene atteggiamento e voglia»

RIETI - Finisce 0-0 al Valletonda tra Poggio Mirteto e Monterotondo nella gara valevole per la quarta giornata del girone B di Promozione. Meglio gli ospiti nei primi 45’ che vanno vicino al gol in un paio di occasioni; nella ripresa la squadra di mister Domenici reagisce e prova il colpo nel finale ma la gara termina a reti bianche.

Poggio Mirteto sale a 4 punti in classifica e tornerà in campo mercoledì pomeriggio per il ritorno dei trentaduesimi di Coppa contro San Basilio (2-2 all’andata).

Il primo tempo

Poche emozioni in avvio di gara con gli ospiti che ci provano in un paio di situazioni, prima con Blandino (punizione ribattuta) e poi con il colpo di testa di Quintino alto sopra la traversa.

Al 24’ grande fuga sulla destra di Lomanto il quale mette in mezzo per Tornatore ma l’attaccante del Monterotondo non riesce da due passi a spingere il pallone in rete. Al 35’ azione degli ospiti ancora sviluppata sulla destra, questa volta con Motzo che trova nuovamente Tornatore in area piccola ma il tentativo della punta gialloblu finisce alto. Al 39’ altra punizione battuta da Blandino che calcia di poco sopra la traversa. Al 41’ il primo tentativo di Poggio Mirteto: cross basso dalla sinistra di Paoloni con il pallone che finisce a Del Vecchio che di destro cerca l’angolino basso ma la difesa ospite respinge in calcio d’angolo. Sul finale di tempo grandissima chance per Monterotondo che sfiora il vantaggio con Tornatore che riceve palla al limite spalle alla porta, si gira e calcia di destro ma il suo tentativo colpisce la parte interna della traversa e poi la linea di porta con la difesa mirtense che si salva con un brivido poco prima dell’intervallo.

La ripresa

Rientrano meglio i biancorossi in campo e creano dopo 4 minuti già un pericolo alla difesa ospite: angolo dalla destra sul quale si avventa Galletti che calcia al volo trovando un’ottima respinta del portiere Anedda sulla linea di porta. Crescono i mirtensi che non concedono praticamente nulla agli ospiti se non un timido tentativo dalla distanza di Tornatore che calcia centrale al 73’. Le forze fresche messe in campo da Domenici rispondo bene ma i sabini fanno fatica a sfondare contro la difesa organizzata degli eretini. Al 75’ pescato in fuorigioco Del Vecchio che servito alle spalle della difesa da Mamarang era riuscito a mettere in rete con un pallonetto reso vano dall’intervento del guardalinee. All’87’ grande chance per il neo-entrato Mirko Luciani che sterza in area di rigore portandosi il pallone sul destro e calciando sul primo palo ma Anedda risponde con in guantoni mandando in calcio d’angolo. Nel recupero provano a spingere ancora i biancorossi ma Monterotondo fa buona guardia e resiste.

Le dichiarazioni post-gara

Antonio Domenici, allenatore Poggio Mirteto Calcio: «Sono soddisfatto della gara soprattutto per l’atteggiamento e la voglia messi in campo dai miei ragazzi. Nella ripresa sicuramente siamo andati meglio crescendo nel gioco e nelle occasioni. Se giochiamo con questo atteggiamento possiamo mettere paura a tutte le squadre»

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V., Colamedici (76’ Lulli), Petroni, Miconi (62’ Ciaccio), Rodolfi, Fabri (62’ Thau), Galletti, Paoloni (80’ Marcelli), Del Vecchio, Mamarang, Pileri (62’ Luciani M.). A disp. Sanesi, Varsalona, Di Stefano, Nobili. All. Domenici

Monterotondo: Anedda, Motzo (69’ Balestra, dall’87’ Petrocchi), Quintino (84’ Stillo), Bello, Palmieri, Barbetti, Teodori (62’ Sandini), Bornivelli, Tornatore, Blandino, Lomanto (69’ Maresca). A disp. Antonucci, Biasetti, Cirulli. All. Matrone

Arbitro: Gennaro Michele Ruino di Roma 2

Note: ammoniti: Fabri (P), Blandino (M), angoli 6-0, spettatori 350 circa