Fc Rieti, prova della verità: allo Scopigno arriva Monterotondo per il big match. Battisti: «Reattivi e sempre pronti»

RIETI - Una sfida che vale il doppio. Domani alle 14.30 il Fc Rieti di Raffaele Battisti ospiterà il Monterotondo 1935 che in classifica è un punto sotto gli amarantocelesti, dopo il sorpasso in vetta operato domenica scorsa. Tre punti in ballo che possono indirizzare la stagione di ambedue le formazioni, tenendo anche conto del fatto che il Rieti ha una gara in meno.

Mister Raffaele Battisti

«Affrontiamo un avversario che non ha di certo bisogno di presentazioni, che vanta giocatori del calibro di Tornatore, al quale anche concedere mezza opportunità per segnare può risultare letale. Dal canto nostro veniamo da un momento importante, in cui oltre al risultato positivo i ragazzi stanno dimostrando di poter fare anche la prestazione. E questo aspetto, per quanto mi riguarda, vale più della vittoria perché significa essere presenti, reattivi e sempre pronti a cogliere l’opportunità giusta. Arriveranno anche momenti difficili, quando prestazione e risultato potrebbero non coincidere, ma fino a quando vedrò l’impegno in mezzo al campo sarò sempre soddisfatto dei ragazzi».