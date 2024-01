Il Fc Rieti fa la voce grossa e Cantalice s'arrende: al “Gudini” finisce 3-1 per la capolista. Foto

RIETI - Troppo Rieti per un Cantalice sicuramente generoso, ma con le polveri bagnate. Al 'Gudini' il derby finisce 3-1 in favore degli amarantoceleste che dopo un predominio territoriale per l'intera durata del primo tempo (0-0), a inizio ripresa cambia decisamente marcia e trova subito il gol del vantaggio: al 5' Tramontano s'avventa su un pallone all'apparenza innocuo, anticipa il difensore e sull'uscita di Rosati va giù tra le proteste dei giocatori del Cantalice. L'arbitro senza esitazioni indica il dischetto, dagli undici metri va capitan Cavallari, che con uno scavino millimetrico trova la rete dell'1-0.

Il Cantalice accusa il colpo, tenta una timida reazione, ma lì davanti Tiengo è troppo solo (e sempre spalle alla porta) per imprensierire Roversi.

Il Rieti invece inizia a trovare spazi utili per raddoppiare, ma al 15' Fiorucci sciupa malamente calciando a lato da posizione favorevole. Il gol però è nell'aria e al 24' ci pensa Politanò a raddoppiare: corner di Pezzotti, palla sul secondo palo, il difensore sfrutta i centimetri e svetta su tutti beffando Rosati. Ma la spinta offensiva del Rieti non è ancora esaurita e al 29' ecco il tris: Pezzotti riceve palla sulla sinistra, lascia sul posto Ortenzi, s'accentra e dopo due dribbling si porta il pallone sul destro concludendo a rete infilando la sfera tra palo e portiere. Nel finale c'è la reazione del Cantalice che, prima accorcia con Di Marco al 36', poi in pieno recupero resta in inferiorità numerica per il rosso diretto a Paris.

Rieti che resta a +4 dal Monterotondo, che in mattinata aveva vinto nettamente 4-0 al 'Cecconi' contro la Vis Velletri e si prepara all'ennesima sfida casalinga in programma domenica prossima sempre al 'Gudini' stavolta col San Basilio.

Il tabellino

Cantalice-Rieti 1-3 (p.t. 0-0)

Cantalice: Rosati, Matteucci (30'st Miluzzi), Agnesi, Mostarda M., Pizzoli (8'st Di Marco), Casciani, Mostarda L., Santarelli (30'st Paris), Tiengo, Ortenzi, Chelebi. A disp.: Giovannelli, Iacoboni, Battisti F., Seguiti, Volpicelli, Rossi. All.: Patacchiola.

Rieti: Roversi, Peschiaroli, Nobile, Severoni, Zanette, Politanò, Fiorucci (30'st Parente), Lommi, Tramontano (33'st Monteforte), Cavallari (24'st Romani), Pezzotti (40'st Adiko). A disp.: Cingolani, Ferazzoli, Bianchetti, Laurenti, Cenciarelli. All. Battisti R.

Arbitro: Battaglia di Albano Laziale.

Marcatori: 5'st Cavallari (rig.), 24'st Politanò, 29'st Pezzotti.

Note: al 47'st espulso Paris (C) per gioco violento. Ammoniti: Rosati, Pizzoli, Mostarda L. (C), Politanò, Tramontano (R). Angoli: 3-8. Recupero: 0'pt, 4'st