Valle del Salto, nuovo progetto per puntare alla Promozione. Ci sono anche gli ex Bf Sport Grillo e Tolomei

RIETI - Comincia ufficialmente la stagione sportiva dell’Asd Valle Del Salto. La società si sta preparando al meglio per la nuova stagione di Prima categoria con un progetto nuovo e ambizioso che mira a rappresentare tutta la zona della Valle del Salto. Ieri allo Chalet Altobelli di Borgo San Pietro sono stati presentati i dettagli della rinnovata società: nuovo look, nuovo nome (lo scorso anno era Asd Fiamignano Valle Del Salto), nuovo logo, nuove maglie e nuovi volti si sono intravisti ieri durante la presentazione ufficiale.

Presentati nuovi giocatori come il difensore Leonardo Grillo (in foto insieme al compagno di reparto Lorenzo Gallina) e Mattia Tolomei, entrambi ex Bf Sport, ed Emanuele Di Giovanni, ex Luco Dei Marsi. Riscattato a titolo definitivo l’ex Cantalice Bruno Creazzo, già da dicembre in prestito a Fiamignano. Due gli innesti provenienti dalla Juniores del Fiamignano, Emanuele Leonardi, Francesco De Santis, mentre tornano a disposizione dopo i rispettivi infortuni Andrea Mattia De Santis e Simone Di Giovanni. Nei prossimi giorni si cercheranno altri profili da mettere a disposizione dello staff tecnico del confermato mister Giancarlo Senneca.

La società, oltre ai nuovi acquisti, si sta preparando per cominciare a breve allenamenti e preparazione: «Ci stiamo attrezzando per mettere a disposizione di tutta la squadra per allenamenti e preparazione il campo di Sant’Anatolia, unico campo in erba naturale del Cicolano – spiega il neopresidente Massimo Tagliaccica – quest’anno giocheremo le gare casalinghe al campo di Corvaro.

Il nostro intento è quello di essere da traino per un progetto ambizioso che porterà alla realizzazione del primo campo in sintetico della Valle del Salto. Abbiamo cambiato nome proprio per rappresentar e riunire sotto un minimo comun denominatore tutta la Valle del Salto: saremo lieti di accogliere quanta più gente possibile, a partire dai più giovani, per questo nuovo e ambizioso progetto. Abbiamo in mente molte iniziative, come quella della scuola calcio ad iscrizione gratuita per dare la possibilità a tutti i ragazzi della zona di praticare lo sport che amano. Ce la metteremo tutta per il bene di tutta la nostra zona».