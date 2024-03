Prima: Valle del Salto sale al 4° posto, poker Cittaducale, pari il derby a P.S.Lorenzo. Risultati e marcatori

RIETI - In archivio l’ultimo turno del girone B di Prima categoria prima della pausa per le festività pasquali. Nei derby del fine settimana, pareggio tra Poggio San Lorenzo e Gienstra (1-1) e vittoria del Real Gavignano Ponzano ai danni del Passo Corese (1-0): i risultati sorridono a Ginestra e Gavignano che si avvicinano all’obiettivo salvezza. Bene anche Valle del Salto che batte 2-1 il Guidonia e aggancia la Castelnuovese al quarto posto in classifica. Casperia pareggia sul difficile campo del Castel Madama (2-2). Vittoria larga per Cittaducale contro la Brictense (4-0): i gialloblù salgono così al settimo posto, a 2 punti dal quarto. Non può nulla l’Alba Cittareale contro una straripante Civita Castellana (2-8). I viterbesi restano al comando del girone B con il Palombara di mister Davide Colantoni (vittorioso 6-1 contro il Città di Fiano) sempre ad inseguire.

Risultati e marcatori (XV giornata)

Poggio San Lorenzo – Ginestra 1-1

Ciavattieri (P), Saccenti (G)

Real Gavignano Ponzano – Passo Corese 1-0

D’Achille

Alba Cittareale – Civita Castellana 2-8

Lopez, Lopez

Cittaducale – Brictense 4-0

Mangang, D’Amelia, Papò, Monaco

Castel Madama – Casperia 2-2

Williams, De Angelis R.

Valle del Salto – Guidonia 2-1

De Sanctis, Maceroni

Palombara – Città di Fiano 6-1

Taddei, Persichetti, Cupelli, Sette, Taddei, Persichetti (P)

Castelnuovese – Castrum Monterotondo 1-0

Classifica

Civita Castellana 65

Palombara 62

Castrum Monterotondo 52

Castelnuovese 41

Valle del Salto 41

Casperia 40

Cittaducale 39

Guidonia 37

Castel Madama 34

Poggio San Lorenzo 31

Città di Fiano 31

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 24

Alba Cittareale 13

Passo Corese 11

Brictense 11