Prima: vittorie preziose per Cittaducale, Ginestra e Poggio San Lorenzo. Risultati e marcatori

RIETI - Archiviato il ventiduesimo turno del campionato di Prima categoria. Nel girone B, Palombara fa suo il big match con il Casperia confermandosi in vetta. Bene Ginestra che conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza contro il Castel Madama. Vittoria anche per Cittaducale sul difficile campo di Guidonia. Poggio San Lorenzo cala il poker sul campo del Città di Fiano. Sconfitta amara per l’Alba Cittareale nello scontro salvezza contro la Brictense. Passo Corese non può nulla contro Civita Castellana. Ko anche il Real Gavignano Ponzano sul campo del Castrum Monterotondo.

Risultati e marcatori (XXII giornata)

Casperia – Palombara 1-2

Bonifazi (C), Uccellini A., Ucellini V. (P)

Castrum Monterotondo – Real Gavignano Ponzano 3-1

Ratini (G)

Ginestra – Castel Madama 2-0

Marchesini, Falchetti

Valle del Salto – Castelnuovese 0-2

Città di Fiano – Poggio San Lorenzo 0-4

Panitti, Attili, Sestili, Di Carlo

Guidonia – Cittaducale 1-2

Papo, Mancini

Brictense – Alba Cittareale 1-0

Passo Corese – Civita Castellana 0-5

Classifica

Civia Castellana 56

Palombara 56

Castrum Monterotondo 51

Castelnuovese 37

Guidonia 35

Valle del Salto 34

Casperia 33

Cittaducale 32

Città di Fiano 30

Poggio San Lorenzo 29

Castel Madama 27

Real Gavignano Ponzano 23

Ginestra 20

Passo Corese 11

Alba Cittareale 10

Brictense 10