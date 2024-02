Prima: Valle del Salto e Casperia si confermano ad alta quota, Cittaducale fa tris. Risultati e marcatori

RIETI - Si chiude il ventesimo turno del campionato di Prima categoria. Un fine settimana con ben tre scontri tra reatine. Sorridono Casperia e Cittaducale che battono 3-1 rispettivamente Passo Corese e Poggio San Lorenzo. Pari pirotecnico tra Ginestra e Alba Cittareale (3-3). Altro successo per Valle del Salto che supera 4-2 il Castel Madama: tra campionato e coppa si tratta del quinto successo consecutivo per i ragazzi di mister Senneca. Pesante ko per il Real Gavignano Ponzano sul campo del Guidonia (6-0). Sugli altri campi, bene il Palombara di mister Colantoni che fa suo lo scontro diretto contro il Castrum Monterotondo.

Risultati e marcatori (XX giornata)

Casperia – Passo Corese 3-1

Williams, Ubah, Nobili (C), Strazzieri (P)

Ginestra – Alba Cittareale 3-3

Sanesi, Tulli, Tulli (G), Diomande, Lopez, Godoy (AC)

Poggio San Lorenzo – Cittaducale 1-3

Di Giulio (P), Gunnella, Pirri, Papò (C)

Valle del Salto – Castel Madama 4-2

Caldarelli, De Sanctis, De Sanctis, Creazzo (V)

Guidonia – Real Gavignano Ponzano 6-0

Castrum Monterotondo – Palombara 0-2

Macrì, Taddei

Brictense – Civita Castellana 2-6

Città di Fiano – Castelnuovese 1-3

Classifica

Civita Castellana 50

Palombara 50

Castrum Monterotondo 45

Guidonia 34

Valle del Salto 34

Casperia 33

Castelnuovese 31

Città di Fiano 27

Cittaducale 26

Poggio San Lorenzo 26

Castel Madama 26

Real Gavignano Ponzano 20

Ginestra 17

Passo Corese 11

Alba Cittareale 10

Brictense 7