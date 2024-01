Prima: Casperia e Valle del Salto mettono a segno il poker. Risultati e marcatori

RIETI - Archiviato il diciottesimo turno del campionato di Prima categoria. Nel weekend appena trascorso si sono confermate diverse delle reatine inserite nel girone B. Bene Casperia che con il successo sul campo della Brictense (4-1) si porta al quarto posto in classifica. Segue Valle del Salto che supera con un netto 4-0 l’Alba Cittareale. Finisce 2-2 l’altra sfida tra reatine della domenica tra Poggio San Lorenzo e Real Gavignano Ponzano. Sconfitta di misura per Ginestra contro la potenza Civita Castellana (0-1). Non può nulla Passo Corese contro la capolista Castrum Monterotondo (4-0). Cittaducale si deve arrendere sul campo del Città di Fiano (3-1). Sugli altri campi, continua la corsa del Palombara di mister Davide Colantoni, che espugna 1-0 il campo del Guidonia.

Risultati e marcatori (XVIII giornata)

Brictense – Casperia 1-4

De Angelis R., Williams Bekai, Williams Bekai, Di Folco

Castrum Monterotondo – Passo Corese 4-0

Ginestra – Civita Castellana 0-1

Poggio San Lorenzo – Real Gavignano Ponzano 2-2

Ciavattieri, Boni (PSL), Scarinci, D’Achille (RGP)

Valle del Salto – Alba Cittareale 4-0

Ranieri, Ranieri, De Sanctis A., Dirdala

Città di Fiano – Cittaducale 3-1

Pirri

Guidonia – Palombara 0-1

Gizzi

Castelnuovese – Castel Madama 4-3

Classifica

Castrum Monterotondo 45

Civita Castellana 44

Palombara 44

Casperia 29

Valle del Salto 28

Guidonia 28

Città di Fiano 26

Castel Madama 26

Castelnuovese 25

Cittaducale 23

Poggio San Lorenzo 23

Real Gavignano Ponzano 20

Ginestra 16

Passo Corese 11

Alba Cittareale 9

Brictense 4