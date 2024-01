Prima: colpi Casperia e Valle del Salto, tre punti con le big. P.S.Lorenzo e Ginestra corsare. Risultati e marcatori

RIETI - Fine settimana in generale positivo per le reatine del girone B di Prima categoria. Vittorie di lusso per Casperia e Valle del Salto: gli aspidi superano 2-1 la capolista Castrum Monterotondo condannandola al primo ko stagionale, mentre la squadra di mister Senneca espugna il campo della seconda in classifica Palombara con un netto 4-1. Pareggio esterno importante per Cittaducale che strappa un punto al Castel Madama (2-2). Un punto anche per il Real Gavignano Ponzano che impatta 1-1 in casa contro la Castelnuovese. Nei due scontri tutti reatini di giornata, sorridono Poggio San Lorenzo e Ginestra che battono rispettivamente Alba Cittareale e Passo Corese.

Risultati e marcatori (XVII)

Alba Cittareale - Poggio San Lorenzo 1-3

Ciogli (A), Boni, Attili, Di Carlo (P)

Casperia - Castrum Monterotondo 2-1

Ubah, Bonifazi G. (C), Rosini (M)

Palombara - Valle del Salto 1-4

Taddei (P), De Sanctis A., De Sanctis A., Ndoja, Anselmi (V)

Castel Madama - Cittaducale 2-2

Mamang, Pirri

Passo Corese - Ginestra 0-2

Tulli, Vittori

Real Gavignano Ponzano - Castelnuovese 1-1

Migliorelli

Brictense - Città di Fiano 3-4

Civita Castellana - Guidonia 2-1

Castrum Monterotondo 42

Civita Castellana 41

Palombara 41

Guidonia 28

Castel Madama 26

Casperia 26

Valle del Salto 25

Cittaducale 23

Città di Fiano 23

Castelnuovese 22

Poggio San Lorenzo 22

Real Gavignano Ponzano 19

Ginestra 16

Passo Corese 11

Alba Cittareale 9

Brictense 4