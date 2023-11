Gol ed emozioni: finisce 2-2 il derby sabino Real Gavignano-Casperia. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Gol ed emozioni al Valle Mentuccia per il derby tra Real Gavignano Ponzano e Casperia che chiude la nona giornata del girone B di Prima categoria.

Finisce 2-2 la sfida tutta sabina che ha visto i padroni di casa andare avanti di due reti grazie ad un’autorete ospite nel primo tempo e al rigore di Nocelli ad inizio ripresa. Casperia crea numerose palle gol e riesce con Polidori ed Ubah a raggiungere il pareggio a metà secondo tempo. Gli aspresi salgono a 14 punti, mentre Gavignano si attesta a quota 13.

Il primo tempo

Buona partenza dei padroni di casa che si rendono pericolosi in un paio di occasioni con Migliorelli, al 2’ con un tiro da fuori a lato e al 7’ con un colpo di testa bloccato a terra da Sansoni. All’8’ Gavignano passa in vantaggio: punizione dalla sinistra di Giovannelli e tocco sfortunato di Forcellini che manda il pallone all’angolino della sua porta mettendo fuori causa il portiere e il Real è avanti 1-0. Casperia vuole reagire subito e al 10’ va vicino al pari con il diagonale di Ubah che sfiora il palo.

Sale in cattedra Riccardo De Angelis che si rende più volte pericoloso con due tiri-cross, che colpiscono in entrambi i casi il palo, e con due punizioni, respinte da Gobbi in tuffo. Al 29’ Marco Polidori sfiora l’incrocio dei pali con un destro da fuori area. Il monologo di Casperia è interrotto al 42’ dall’occasione di Gavignano che con Ratini sfiora il palo alla sinistra di Sansoni.

La ripresa

L’approccio al secondo tempo degli aspresi non è dei migliori e al 53’ da un’azione convulsa in area scaturisce l’episodio che porterà poi al raddoppio dei padroni di casa: azione insistita di Gavignano con il grande salvataggio sulla linea di Leti sul tiro di Pennacchini, il quale si avventa sulla respinta e scontrandosi col portiere Sansoni si guadagna un calcio di rigore. Alla battuta va capitan Nocelli che apre il piattone ma vede respingere il suo tentativo da un grandissimo intervento di Sansoni che manda sul fondo. L’urlo di gioia degli aspidi viene subito strozzato dal fischio del direttore di gara che a causa dell’ingresso in area di rigore di un difensore ospite fa ripetere il penalty tra le proteste. Nocelli si incarica nuovamente della battuta e cambiando angolo spiazza Sansoni e fa 2-0. Gli ospiti piantano le tende nella metà campo di Gavignano a caccia della rimonta. Al 65’ tentativo in girata di Ramazzotti bloccato da Gobbi. Un minuto più tardi arriva la bella rete di Marco Polidori che dimezza lo svantaggio con un gran destro da fuori area che si infila all’angolino alla destra di Gobbi per l’1-2. Al 72’ rinvio corto di Nocelli intercettato dalla difesa ospite, Ubah supera un avversario, entra in area di rigore e in diagonale batte Gobbi per il pareggio: è 2-2. Casperia prova a ribaltare la gara ma complice la stanchezza non crea più occasioni degne di nota, non riuscendo ad innescare più gli attaccanti, spesso colti in fuorigioco. Gavignano allo stesso modo prova con qualche iniziativa personale a sorprendere gli ospiti, ma senza impensierire particolarmente la retroguardia asprese.

Le dichiarazioni post-gara

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Una bella gara da parte di entrambe le squadre, noi l’abbiamo interpretata bene nonostante diverse assenze. Siamo andati avanti sfruttando bene le occasioni create ma al momento siamo corti e più di questo non potevamo fare. Guardiamo avanti sperando di recuperare qualche elemento».

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «C’è rammarico per il risultato finale. Non siamo entrati bene in campo, abbiamo sbagliato l’approccio sia nel primo che nel secondo tempo e questo aspetto va corretto. Per il resto abbiamo fatto noi la gara, avremmo meritato sicuramente di più. Raccogliamo questo punto che ci sta stretto per quanto visto oggi in campo e andiamo avanti sulla nostra strada».

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Pennacchini, Scarinci, Nocelli, Mannelli, Ratini (83’ Fabi), D’Achille, Migliorelli, Giovannelli, Bernocchi (60’ Barnabei). A disp. Bianchi, Malizia, Galassetti, Gherardo Y., D’Ascenzi. All. Galassetti

Casperia: Sansoni, Pitotti, Leti (63’ Pezza L., dall’84’ Lugini), Guidi, Forcellini (50’ De Angelis F.), Bonifazi, De Angelis R., Ricci, Polidori M., Ubah, Di Mario (50’ Ramazzotti). A disp. Antonelli, Facchini, Polidori L., Pezza M., De Angelis G. All. Capulli

Arbitro: Matteo Patrignani di Roma 1

Marcatori: 8’ aut. Forcellini, 56’ Nocelli rig. (G), 66’ Polidori M., 72’ Ubah (C)

Note: espulso Capulli (allenatore Casperia) per proteste, ammoniti: Nocelli, Gherardo G. (G), Forcellini, De Angelis F. (C), angoli 0-2, spettatori 350 circa