Passo Corese, buon debutto: Guidonia ko 2-1. Foto. «Gara ben interpretata»

RIETI - Buona la prima per il Passo Corese di mister Claudio Gerini che batte al debutto in campionato 2-1 il Guidonia nella prima giornata del girone B di Prima categoria.

Bene i nuovi acquisti Uduh e Volponi che segnano le due reti per i padroni di casa. Nel finale Guidonia prova a riaprirla con un gol nei minuti di recupero ma Passo Corese tiene e porta a casa i primi tre punti stagionali.

Il primo tempo

Il primo squillo è degli ospiti che al 13’ su situazione di rimessa laterale portano Fabio De Santis al tiro dalla distanza ma la conclusione è facilmente controllata da Serpietri. Bella ripartenza di Passo Corese al quarto d’ora con Ndoja che lancia Uduh sulla destra, con il neo acquisto coresino che entra in area ma disturbato da dietro non riesce a concludere da ottima posizione. Al 34’ lampo di Volponi il quale dalla sinistra riesce a girarsi e coordinarsi cercando il secondo palo con la palla che sfiora la traversa e si spegne sul fondo.

Al 38’ pericolosa Guidonia: Grosso serve Morlacchetti che prova la conclusione da pochi passi ma l’ottima uscita di Serpietri nega il vantaggio agli ospiti. Al 43’ colpo di testa pericoloso di Kwiatkowski alto di poco con deviazione e sul ribaltamento di fronte tentativo da fuori centrale di Uduh. Nel recupero arriva il gol del vantaggio coresino: ripartenza ben orchestrata con sponda di Ndoja e lancio sulla destra a servire Volponi, l’ex Rieti brucia la fascia e dal fondo e serve un grande assist per l’inserimento a centro area di Uduh che da due passi non deve far altro che appoggiare in rete per l’1-0.

La ripresa

Doppia occasione per gli ospiti in avvio di secondo tempo con il centravanti Kwiatkowski che si coordina col sinistro costringendo Serpietri ad una grande parata; sulla respinta Petruccioli prova a correggere in rete ma il suo tentativo è maldestro e finisce fuori. Al 65’ cerca la via della rete Volponi con una punizione da trenta metri che si spegne di poco a lato. Al 69’ Lucivero trova Volponi fuori area il quale stoppa e calcia forte di destro ma è ottima la risposta di Sciarratta. Passa un minuto e Volponi trova, dopo l’assist, anche la gioia personale: ancora una sponda di Ndoja a liberare l’11 coresino sulla destra che prende palla, resiste all’attacco dei difensori ospiti e si invola verso la porta arrivando fino ad incrociare con un preciso diagonale per il 2-0. Al 75’ altro tentativo per i padroni di casa, questa volta con un’azione personale di Lucivero il quale se ne va alla grandissima sulla sinistra con un colpo di tacco e da posizione defilata cerca l’angolo lontano ma la palla termina alta. Passo Corese può chiuderla definitivamente al 90’ quando il neo entrato Danso si invola verso la porta avversaria senza però riuscire a calciare a causa del ritorno della difesa ospite. Guidonia si riversa in avanti ma non crea particolari pericoli alla difesa coresina fino ai minuti di recupero, quando Gubinelli lascia partire un bel sinistro che beffa Serpietri e regala un’ultima speranza agli ospiti che però, dopo i 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Mattia Latino, devono arrendersi.

Le dichiarazioni

Claudio Gerini, allenatore Passo Corese: «Vittoria importante e direi meritata. Non si può che essere soddisfatti per come i ragazzi hanno interpretato la gara. Nel primo tempo in alcuni frangenti abbiamo sofferto per la loro disposizione in campo, poi dopo aver parlato con i ragazzi all’intervallo, abbiamo trovato le contromisure e siamo cresciuti dal punto di vista del gioco e delle occasioni. Siamo solo alla prima giornata, c’è da lavorare e soprattutto aspettare il rientro di tre pedine importanti che oggi erano assenti e che andranno a completare l’organico».

Il tabellino

Passo Corese: Serpietri, Fisiani (80’ Strazzieri), Lecci, De Troia (81’ Imperatori), Terracina, Cipriani, Uduh, Lucivero, Ndoja (83’ Danso), Menesto, Volponi. A disp. Mattei, Grossi, Mazurczyk, Rubbiani, Banci. All. Gerini

Guidonia: Sciarratta, Petruccioli (87’ Gubinelli), Mascioli (55’ Iannilli), Grosso, De Santis V., Antonazzo Al., Evangelista (67’ Gagnoni), De Santis F. (70’ Nedeliuk), Kwiatkowski, Morlacchetti (55’ Pastorelli), Antonazzo An. A disp. Paglione, Ranieri, Dominici, Ibrahim. All. Gianni

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Reti: 45+2’ Uduh, 70’ Volponi (P), 90+4’ Gubinelli (G)

Note: ammoniti: De Troia, Lucivero, Ndoja, Menesto, Uduh (P), Dominici (G). Angoli 4-3, spettatori 150 circa