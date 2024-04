Prima: sfida d'alta quota Casperia-Cittaducale, Ginestra ospita Valle del Salto. Gare e arbitri

RIETI - Archiviata la pausa, comincia il finale di stagione in Prima categoria. Con la lotta per il titolo del girone B che resta una questione tra Civita Castellana e il Palombara di mister Colantoni, per le squadre reatine restano da chiarire ancora la lotta per il quarto posto e, soprattutto, quella per la salvezza. Il ventiseiesimo turno va in scena domenica con lo scontro diretto tra Casperia e Cittaducale per le zone alte. Valle del Salto va a Ginestra provando a difendere il quarto posto. Il Real Gavignano Ponzano fa visita alla capolista Civita Castellana. Poggio San Lorenzo va in trasferta a Monterotondo contro il Castrum. Scontro difficile per Cittareale contro Palombara ma l’Alba ha bisogno di punti per salvarsi. Stesso discorso per Passo Corese che affronta in casa Castel Madama, con uno sguardo anche alla sfida della Brictense contro la Castelnuovese.

Programma gare e arbitri (XXVI giornate)

Domenica 7 aprile ore 11

Casperia – Cittaducale

Arbitro: Leonardo Cappelli di Roma 1

Ginestra – Valle del Salto

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

Palombara – Alba Cittareale

Arbitro: Lorenzo Zega di Albano Laziale

Civita Castellana – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Leonardo Ridolfi di Roma 1

Castrum Monterotondo – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Francesco Destino di Roma 2

Passo Corese – Castel Madama

Arbitro: Fabio Massimo Rodomonti di Roma 1

Brictense – Castelnuovese

Arbitro: Emilia Corradino di Ciampino

Ore 15

Città di Fiano – Guidonia

Arbitro: Giovanni Valente di Ciampino

Classifica

Civita Castellana 65

Palombara 62

Castrum Monterotondo 52

Castelnuovese 41

Valle del Salto 41

Casperia 40

Cittaducale 39

Guidonia 37

Castel Madama 34

Poggio San Lorenzo 31

Città di Fiano 31

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 24

Alba Cittareale 13

Passo Corese 11

Brictense 11