Prima: derby sabino a Montopoli, sfida salvezza a Passo Corese. Gare e arbitri

RIETI - Torna domani la Prima categoria con il ventiquattresimo turno. Nel girone B tante le sfide affascinanti, tra derby e scontri diretti. Si comincia con la trasferta del Cittaducale sul campo del Castrum Monterotondo. Casperia e Real Gavignano Ponzano si sfidano al Rinalduzzi di Montopoli per un derby tutto sabino. Scontro tutto reatino anche al Di Tommaso, dove Passo Corese e Alba Cittareale cercano punti importanti in chiave salvezza. Ginestra è atteso dall’esame Castelnuovese. Trasferte ostiche per Valle del Salto e Poggio San Lorenzo sui campi di Città di Fiano e Guidonia. Il Palombara di mister Davide Colantoni va in trasferta contro Civita Castellana: le due squadre sono al momento appaiate in testa alla classifica e si giocano uno scontro diretto che può valere una stagione.

Programma gare e arbitri (XXIV giornata)

Domenica 10 marzo ore 10.30

Castrum Monterotondo – Cittaducale

Arbitro: Federica Pappacena di Roma 2

ore 11

Casperia – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Lorenzo D'Urso di Roma 1

Ginestra – Castelnuovese

Arbitro: Alessandro Faccio di Roma 2

Passo Corese – Alba Cittareale

Arbitro: Vincenzo Notaro di Roma 1

Brictense – Castel Madama

Arbitro: Benedetta Gambucci di Roma 1

Civita Castellana – Palombara

Arbitro: Cosimo Ferrara di Ciampino

ore 15

Città di Fiano – Valle del Salto

Arbitro: Umberto Bernardi di Ostia Lido

ore 15.30

Guidonia – Poggio San Lorenzo

Arbitro: Florestan Marletta di Roma 1

Classifica

Civita Castellana 59

Palombara 59

Castrum Monterotondo 51

Castelnuovese 38

Valle del Salto 37

Guidonia 36

Casperia 36

Cittaducale 35

Città di Fiano 30

Castel Madama 30

Poggio San Lorenzo 29

Real Gavignano Ponzano 24

Ginestra 20

Brictense 11

Passo Corese 11

Alba Cittareale 10