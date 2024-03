Prima: emozioni a Cittaducale, torna a ruggire Valle del Salto, sorride Ginestra. I commenti

RIETI - Il girone B di Prima categoria si ferma per le festività pasquali dopo un intenso venticinquesimo turno di campionato. Sorridono le neopromosse Real Gavignano Ponzano e Cittaducale che battono rispettivamente Passo Corese e Brictense. Poggio San Lorenzo e Ginestra non si fanno del male nel derby (1-1). Pareggio positivo per Casperia sul campo del Castel Madama (2-2). Vittoria e quarto posto per Valle del Salto che fa suo lo scontro diretto con il Guidonia. Niente da fare per l’Alba Cittareale: Civita Castellana passa al Tito Flavio Vespasiano con un netto 8-2. Palombara non molla e resta a meno tre dalla vetta.

Risultati, marcatori e commenti (XV giornata)

Poggio San Lorenzo – Ginestra 1-1

Ciavattieri (P), Saccenti (G)

Il derby tra Poggio San Lorenzo e Ginestra termina 1-1. Bene gli ospiti che vanno avanti, raggiunti poi su calcio di rigore. Ginestra crea ma non riesce a sfondare per il nuovo vantaggio, conquistando comunque un punto importante.

Emiliano Chiappalone, vice allenatore Poggio San Lorenzo: «Abbiamo approcciato la gara un po' sottotono e dopo pochissimi minuti Ginestra è passata in vantaggio, poche occasioni da gol da parte nostra nel primo tempo, bene il secondo, abbiamo giocato meglio creando di più e su calcio di rigore abbiamo pareggiato con il gol di Ciavattieri, pareggio giusto anche se Ginestra ha avuto qualche possibilità in più per fare il secondo gol. Complimenti a tutti i ragazzi che hanno giocato, perché la partita, anche se molto sentita, è stata giocata in modo corretto nel segno del fair-play»

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Molto contento per la prestazione offerta dai ragazzi. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, purtroppo continuiamo a non sfruttare al meglio qualche occasione per chiudere la gara, ma sono comunque positivo per il risultato. Mi ha fatto piacere vedere la grinta dei ragazzi e la voglia di vincere messa in campo. Felice che una partita così per molti sentita sia andata per il verso giusto concludendosi con assoluta correttezza da parte di entrambe le squadre»

Real Gavignano Ponzano – Passo Corese 1-0

D’Achille

Gavignano si avvicina sempre di più all’obiettivo salvezza battendo 1-0 il Passo Corese. Decide la rete di D’Achille da due passi che regala tre punti preziosi alla squadra di mister Galassetti. Passo Corese resta a 11 punti con qualche recriminazione.

Domenico D'Achille, centrocampista Real Gavignano Ponzano: «Gara più complicata del previsto, non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo avuto ma siamo contenti per l'importante risultato. Felice di aver aiutato la squadra con un gol utile per il discorso salvezza. Approfitteremo della sosta per recuperare energie»

Stefano Pasquini, tecnico Passo Corese: «Purtroppo abbiamo i soliti problemi: non riusciamo a finalizzare le occasioni che creiamo e così portare punti a casa è difficile. Anche oggi abbiamo avuto alcune chance non sfruttate, oltre a qualche episodio dubbio, compreso uno nella loro area di rigore e sul gol. Noi andiamo avanti, sperando di recuperare qualche pedina durante la sosta. Non molliamo»

Alba Cittareale – Civita Castellana 2-8

Lopez, Lopez

Non può nulla l’Alba Cittareale contro la potenza numero uno del girone B, il Civita Castellana che si impone 8-2. Cittareale resta a quota 13 punti e si rimbocca le maniche per il rush finale.

Cittaducale – Brictense 4-0

Mangang, D’Amelia, Papò, Monaco

Cala il poker il Cittaducale nella gara interna contro la Brictense. Partita senza storia dominata dai padroni di casa che aprono le marcature con Mamang e chiudono con la rete con dedica di Monaco.

Passo in avanti in classifica importante per i gialloblu adesso a quota 39 punti al settimo posto.

Gianluca Monaco, attaccante Cittaducale: «Partita senza storia e a senso unico sbloccata subito dopo un minuto di gioco attraverso un nostro schema, raddoppiamo con Papò e abbiamo il controllo del gioco. Nella ripresa il mister dà spazio a chi ne ha trovato di meno e appena mi capita l’occasione ho la fortuna di trovare la gioia del gol che mi ha fatto emozionare avendolo dedicato al mio papà. Ringrazio tutta la società, lo staff e tutti i miei compagni e faccio un plauso particolare a Matteo Prosperi che appena compiuto diciotto anni gioca una grande partita da titolare»

Castel Madama – Casperia 2-2

Ubah, De Angelis R.

Casperia strappa un pareggio tutto sommato positivo dal campo del Castel Madama. Formazione romana in vantaggio due volte, raggiunta dagli aspresi che non mollano e portano a casa un punto. Casperia raggiunge quota 40 punti in classifica e va alla pausa al sesto posto.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Risultato giusto, abbiamo trovato una squadra ben messa a livello difensivo. Ci hanno messo in difficoltà con le loro ripartenze. Non è stata la nostra miglior prestazione della stagione, su un campo difficile dove abbiamo avuto difficoltà a prendere le distanze. Un pareggio che mi prendo volentieri, potevamo fare meglio in qualche circostanza, sbagliando alcune scelte. Nonostante lo svantaggio siamo riusciti ad avere la voglia di recuperare e tornare in partita. Complimenti ai miei ragazzi ma anche ai nostri avversari, hanno preparato la partita molto bene ci hanno messo spesso in difficoltà»

Valle del Salto – Guidonia 2-1

De Sanctis, Maceroni

Vittoria importante per Valle del Salto nello scontro diretto contro il Guidonia. Ottima prestazione e tre punti per i ragazzi di mister Senneca che conquistano il quarto posto.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Grande partita dei ragazzi. Si conferma per l’ennesima volta la crescita di questo gruppo e di tanti giovani contro un avversario forte. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a concedere poco. Due reti ben costruite, un rigore parato dal nostro portiere. Una vittoria che ci dà soltanto conferme del nostro potenziale. Andiamo alla sosta dove continueremo a giocare, allenarci e facendo sicuramente qualche amichevole per essere pronti al momento della ripresa»

Palombara – Città di Fiano 6-1

Taddei, Persichetti, Cupelli, Sette, Taddei, Persichetti (P)

Vittoria netta del Palombara di mister Colantoni che resta a contatto con la capolista Civita Castellana (a 3 punti di distanza) grazie al successo contro il Città di Fiano.

Giuseppe Angeloni, vice allenatore Palombara: «Partita dominata dal primo all'ultimo minuto una gara che poteva essere insidiosa ma resa facilissima dai ragazzi. Partita giocata in modo splendido squadra corta, fraseggi corti e veloci, un intesa di squadra tra reparti eccezionale. Insomma oggi gara perfetta, il risultato rotondo è la conferma che questa squadra e questo gruppo è ancora vivo. Da adesso in poi saranno tutte finali e i ragazzi sono pronti e determinati a vincerle tutte»

Castelnuovese – Castrum Monterotondo 1-0

Classifica

Civita Castellana 65

Palombara 62

Castrum Monterotondo 52

Castelnuovese 41

Valle del Salto 41

Casperia 40

Cittaducale 39

Guidonia 37

Castel Madama 34

Poggio San Lorenzo 31

Città di Fiano 31

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 24

Alba Cittareale 13

Passo Corese 11

Brictense 11