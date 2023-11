Casperia nulla può contro la corazzata Jfc Civita Castellana: 1-5. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il sogno del Casperia di agganciare la vetta del campionato di Prima categoria (Girone B) si infrange contro la corazzata Jfc Civita Castellana che al Rinalduzzi di Montopoli batte i padroni di casa con un perentorio 5 a 1.

Casperia che era anche passata in vantaggio con Ubah regge solo un tempo con la prima frazione di gioco chiusa sull’1 a 1. Nel secondo tempo gli ospiti passano in vantaggio, Casperia resta addirittura in 9 per una doppia espulsione e i civitonici dilagano. I sabini che domenica prossima affronteranno un’altra corazzata come Palombara dovendo fare a meno di Ubah e Ricci squalificati dopo i rossi rimediati oggi e dell’infortunato Magnerini restano a 10 punti mentre la capolista Civita castellana vola a 16.

Il primo tempo

Parte forte Civita Castellana che nei primi 20 minuti non concede praticamente nulla ai padroni di casa andando al tiro con Salvatori e poi Sciommeri ma le conclusioni vanno fuori di poco. Lo stesso Sciommeri prima impegna Antonelli alla respinta in tuffo al quarto d’ora e poi non approfitta di un errato disimpegno del portiere del Casperia che perde palla al limite dell’area ma il tiro del centravanti a porta praticamente sguarnita si perde sul fondo. Al 25’ la prima tegola per i padroni di casa che perdono per infortunio (distorsione alla caviglia) Magnerini, Al 27’ si fa vedere Casperia con Ubah ma il suo diagonale va alto sulla traversa della porta difesa da Coretti.

Sul fronte opposto Sciommeri tira da centro area ma la palla è deviata in corner da un difensore. Casperia dopo l’inizio di marca ospite prova a giocare il suo calcio e al 30’ da una punizione dal limite di Riccardo De Angelis ribattuta dalla barriera arriva il tiro al volo di Guidi che impegna il portiere ospite alla parata in angolo. Sul successivo corner arriva il vantaggio dei padroni di casa con il cross dalla sinistra smanacciato malamente dall’estremo difensore ospite, sulla palla si avventa Ubah che di testa insacca sotto la traversa. Il vantaggio dura però soltanto 6 minuti: a rimettere a posto le cose per gli ospiti ci pensa Sciommeri il quale di testa raccoglie un cross dalla sinistra e da due passi non da scampo ad Antonelli. Tensione a fine primo tempo per qualche scorrettezza che costa un paio di cartellini gialli ai numeri 10 delle due squadre prima che l’arbitro mandi le squadre al riposo.

La ripresa

Passano 10 minuti e Civita Castellana trova il vantaggio con Ulisse che in diagonale due metri dentro l’area fa secco Antonelli: 1 a 2. Al quarto d’ora Ubah che prima prende il giallo per simulazione in area rimedia la seconda ammonizione per una scorrettezza ai danni di un avversario e Casperia resta in 10. Passano 6 minuti e il neo entrato Matteo Giovannetti imbuca una gran palla per Salvatori che a tu per tu col portiere di casa non sbaglia e fa 3 a 1. Una conclusione di Giovannetti parata dal portiere Antonelli e poi Ricci già ammonito del Casperia commette un fallo su Salvatori e per l’arbitro Pellecchia non ci sono dubbi, altro giallo ed espulsione. Casperia resta in 9 e sotto di due reti prova a gettare il cuor oltre l’ostacolo ma dopo un tiro di Sciommeri da una parte e di Ramazzotti dall’altra subisce la quarta rete ad opera di Riccardo Giovannetti che da centro area ribadisce in gol un errato disimpegno della difesa. Al 40’ della ripresa è Riccardo De Angelis che dopo una bella azione mette al centro un tiro cross pericoloso sul quale nessuno interviene. Al 89’ un assist di Matteo Giovannetti per Michelini mette nelle condizioni di battere a rete da pochi passi l’attaccante ospite che sigla il quinto gol del Civia Castellana prima dei titoli di coda di un match che nel secondo tempo non ha avuto storia.

Le dichiarazioni post gara

Andrea Capulli allenatore Fcd Casperia: «Doverosi i complimenti al Civita Castellana squadra fisica, ben organizzata che gioca un bel calcio. Forse il punteggio finale viste le circostanze è un po’ troppo severo ma dopo essere rimasti in 9 era pressoché impossibile. Dispiacere per i ragazzi che dopo la bella vittoria di domenica scorsa hanno dato tutto giocando un magnifico primo tempo contro una squadra davvero forte. Rammarico per i due espulsi e per l’infortunio a Magnerini in vista di un altro match molto delicato che giocheremo in formazione largamente rimaneggiata. Andiamo avanti comunque verso i nostri obiettivi in un campionato che è lungo del quale siamo solo all’inizio».

Il tabellino

Casperia: Antonelli, De Angelis F., Flamini, Guidi (76’ Di Mario), Pitotti (74’ Bonifazi), Magnerini (25’ Leti) , De Angelis R., Ramazzotti, Ricci, Polidori M., Ubah. A disp. Sansoni, Forcellini, Pezza, Lugini, Polidori L. All. Capulli.

Jfc Civita Castellana: Coretti, Molon, Franco, Santucci, Rizzo (78’ Molinari), Ippoliti, Ulisse, Giuliani (66’ Giovannetti M.), Sciommeri (86’ Carpenti), Salvatori (76’ Giovannetti R.), Michelini. A disp. Nilo, Pieri, Palmarini, Anzellini, Bravini. All. Ronconi.

Arbitro: Umberto Francesco Pellecchia di Ciampino

Marcatori: 31’ Ubah (CA), 37’ Sciommeri, 55’ Ulisse, 66’ Giovannetti M., 80’ Giovannetti R., 89’ Michelini (CC)

Note: espulsi al 60’ Ubah (CA) per doppia ammonizione e al 70’ Ricci (CA) per doppia ammonizione Ammoniti: De Angelis F. (CA), Salvatori, Giuliani, Rizzo (CC) . Angoli 3-3, spettatori 200 circa.