Casperia si conferma in alta quota: Passo Corese lotta ma cede 3-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Non delude Casperia che fa suo il derby della ventesima giornata del girone B di Prima categoria contro il Passo Corese. 3-1 il finale al Rinalduzzi, con tutte le reti nel primo tempo.

Grazie a questi tre punti gli aspidi salgono a quota 33 punti, mentre Passo Corese, che mette in campo tanta grinta, non riesce a invertire la rotta.

Il primo tempo

Gara subito in discesa per i padroni di casa che si portano in vantaggio al 3’ su calcio d’angolo: il cross di Ricci è preciso per l’intervento di testa sul secondo palo di Williams che fa 1-0 da due passi.

Insistono gli aspresi che vanno al tiro con Nobili al 6’ ma il suo tentativo è centrale e ben governato da Mattei. Al 12’ ancora protagonista Ricci con un lancio millimetrico a scavalcare la difesa coresina, Ubah controlla, si porta il pallone sul destro e calcia incrociando per il 2-0. Passo Corese prova subito a riaprire la gara: tentativo da fuori area di Marchetti al 16’ respinto da Antonelli. Al 29’ arriva la rete ospite: cross dalla sinistra di Marchetti sul quale Antonelli respinge con i pugni, Strazzieri è bravo a colpire subito di testa scavalcando portiere e difensori segnando la rete che dimezza lo svantaggio. Dopo 5 minuti, però, Casperia torna avanti di due lunghezze: punizione dalla sinistra di Nobili che calcia forte in mezzo trovando la sfortunata deviazione di Banci che mette fuori causa il suo portiere e spedendo il pallone in rete per il 3-1. Dopo un minuti sfiora la doppietta personale Williams, che prova a sorprendere Mattei in uscita con un pallonetto ma Salvatori spazza sulla linea. Nel finale di primo tempo, Nobili ci prova di sinistro da fuori area ma Mattei respinge.

La ripresa

Passo Corese rientra in campo lottando su ogni pallone e arriva alla conclusione con Lecci dopo una percussione ma il suo tentativo è debole e centrale. Al 65’buona chance per i coresini con Banci che mette in mezzo, Lecci devia il pallone in allungo ma senza indirizzarlo verso la porta difesa da Antonelli. Casperia torna a creare occasioni al 75’ con Williams che vede il suo tentativo respinto da due passi e con Lugini che calcia centrale Negli ultimi minuti sono ancora Williams e Lugini a provarci, il primo con un colpo di testa respinto dalla difesa coresina e il secondo con un’altra conclusione respinta da buona posizione.

Le dichiarazioni post-gara

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Una buona partita condotta senza rischiare. Sono contento di come sia andata, ci siamo ben comportati anche con qualche novità di formazione. Un plauso a Passo Corese, società con cui ho un ottimo rapporto, piena di giovani e che spero possa salvarsi»

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Abbiamo fatto il possibile, mettendo grinta in campo e provando a sviluppare trame di gioco. Purtroppo l’inesperienza e gli errori individuali ci puniscono. Proveremo con tutte le forze a rialzarci»

Il tabellino

Casperia: Antonelli, Williams, Pitotti, Guidi, Facchini, Leti (60’ Magnerini), Ricci, Polidori (67’ Pezza), Nobili (73’ Bonifazi), Ubah (73’ Lugini), Di Folco (60’ De Angelis R.). A disp. Sansoni, Flamini, Di Mario. All. Capulli

Passo Corese: Mattei, Matsuda (79’ Rubbiani), Lecci, Strazzieri, Valenti, Salvatori, Cipriani (90’ Costantini), Marchetti, Banci, Loreti (82’ Martellucci), Sinibaldi. All. Pasquini

Arbitro: Marco Filipponi di Tivoli

Marcatori: 3’ Williams, 15’ Ubah, 34’ Nobili (C), Cipriani (P)

Note: ammoniti Bonifazi (C), Salvatori, Sinibaldi (P), angoli 3-5