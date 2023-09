Poggio Mirteto, poker al debutto casalingo: Grottaferrata ko 4-1. Foto. Domenici: «Ottimo approccio»

RIETI - Poggio Mirteto vince alla sua prima gara ufficiale nel rinnovato “Valletonda”. Gli uomini di Domenici battono nettamente il Vivace Grottaferrata per 4-1 al termine di una gara largamente dominata, valida per la seconda giornata del campionato di Promozione girone B.

Dopo la sconfitta di domenica scorsa per mano di Cantalice, serviva una reazione d’orgoglio che puntualmente è arrivata. Apre le marcature Del Vecchio, poi Mamarang si prende la scena con una doppietta prima del poker di Lulli firmato nel secondo tempo. Nel finale il gol della bandiera degli ospiti.

Il primo tempo

Buon approccio di Grottaferrata che si rende pericolosa un paio di volte nei primi 5 minuti: al 3’ Joshua lanciato a rete vede il suo tentativo respinto in angolo dopo una buona uscita di Valerio Luciani. Due minuti dopo velo di Munafo a liberare il destro di Lorenzo Luciani ma il capitano ospite si vede respingere il tiro dall’estremo difensore mirtense.

La reazione dei padroni di casa non si fa attendere: al 10’ un tiro-cross di Pileri dalla trequarti impegna alla parata in due tempi Valente. Al 13’ vicinissimo al gol Kevin Paoloni che si accentra dalla sinistra ma il suo tiro scheggia la parte alta della traversa. Al 17’ si sblocca la gara: percussione sulla destra di Pileri che mette a centro area il pallone preciso per il destro di Del Vecchio il quale non dà scampo a Valente e fa 1-0. Cresce Poggio Mirteto che, dopo un tentativo di Morelli finito alto, raddoppia con Mamarang: il solito Pileri arriva al cross dal fondo trovando l’inserimento del compagno di squadra che di testa anticipa tutti e infila il pallone sotto la traversa per il 2-0. Poggio Mirteto è padrona del campo e al 42’ firma il tris: azione personale sulla sinistra di Paoloni che supera un avversario e serve Mamarang, il quale si libera in area con un altro dribbling e calcia di precisione sul primo palo per il 3-0 poco prima dell’intervallo.

La ripresa

Fuori i due marcatori ma non cambia la musica nel secondo tempo. È ancora Poggio Mirteto ad avere in mano le redini del gioco. Al 60’ il neo-entrato Mirko Luciani serve in profondità Paoloni che supera un difensore e mette in mezzo ma sul suo cross non arriva la deviazione vincente di nessun compagno. Al 63’ squillo del Grottaferrata che sfrutta un errore in disimpegno della difesa mirtense ma il tiro di Munafo dal limite è facile preda di Luciani. Al 65’ bello scambio ancora tra Paoloni e Mirko Luciani con quest’ultimo che calcia però centrale e Valente blocca. Al 76’ Poggio Mirteto cala il poker: Paoloni premia in area l’inserimento di Lulli che calcia forte sotto la traversa senza lasciare scampo alla difesa ospite per il 4-0. All’86’ reazione d’orgoglio degli ospiti che con il capitano Lorenzo Luciani, servito in area da Floridi, segnano il gol della bandiera. Al 90’ Galletti di testa su angolo sfiora anche il quinto gol dei mirtensi.

Le dichiarazioni post-gara

Antonio Domenici, allenatore Poggio Mirteto: «Volevamo rifarci dopo la sconfitta di domenica scorsa a Cantalice. Ho detto ai ragazzi che giocando come sappiamo avremmo potuto portare a casa la vittoria e così è stato. Sono contento dell’approccio di tutti, anche dei ragazzi entrati a gara in corso, sottolineando Nobili. Ci tenevamo particolarmente a vincere nella prima gara casalinga». Il tecnico mirtense dedica poi il successo al suo ex presidente ai tempi del Poggio Nativo, Luciano Vagni: «Ci tengo particolarmente anche a dedicare la vittoria a Luciano Vagni – dice Domenici - una persona che negli anni mi ha sempre seguito e mi è sempre stata vicino».

Il tabellino

Poggio Mirteto Calcio: Luciani V. (74’ Sechi), Morelli, Petroni, Rodolfi, Papi (67’ Colamedici), Pileri (67’ Lulli), Galletti, Paoloni, Marcelli, Del Vecchio (46’ Luciani M.), Mamarang (46’ Nobili). A disp. Thau, Varsalona, Ceccarelli, Miconi. All. Domenici

Vivace Grottaferrata: Valente, Roano, Trunfio (30’ Leonardi), Rasi (47’ Rospo), Riolo, Savelloni, Munafo (65’ Fiore), Febi, Joshua (52’ Floridi), Luciani, Colelli (30’ Marinelli). A disp. Siccardi, D’Acunzo, Bartolomei, Di Mambro. All. Giovarruscio

Arbitro: Luigi Di Ruccio di Viterbo

Marcatori: 17’ Del Vecchio, 26’ e 42’ Mamarang, 76’ Lulli (P), 86’ Luciani (G)

Note: ammoniti: Mamarang, Del Vecchio (P), Leonardi (G), angoli 4-6, spettatori 300 circa