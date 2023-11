Il Fc Rieti ribalta il Monterotondo: da 0-1 a 2-1 e allunga in vetta. Pezzotti e Ferazzoli, nel finale, rispondono a Tornatore. Foto

RIETI - Un derby d'altri tempi, una sfida che in passato infiammava e caratterizzava il campionato di serie D, ma Rieti-Monterotondo ha sempre il suo fascino. Anche stavolta le premesse della vigilia non sono state disattese: ha vinto la formazione di Raffaele Battisti in rimonta, nel finale, al termine di 100' tirati, combattuti, ricchi di colpi di scena e diverse decisioni arbitrali contestate, tra cui i cartellini rossi che hanno costretto il Monterotondo a concludere la gara in nove e il Rieti in dieci.

Per il Rieti, che ha risposto al gol iniziale di Tornatore (57') col rigore di Pezzotti (77') e il sinistro chirurgico di Ferazzoli ('86), tre punti che consentono alla truppa amarantoceleste di allungare ulteriormente il passo proprio sugli eretini portandosi a +4 con una gara in meno rispetto ai gialloblù, avendo già riposato.

La cronaca

Battisti in extremis deve rinunciare ad Alongi (sospetto stiramento nel corso del riscaldamento) e nel 3-4-3 iniziale c'è posto per Adiko al centro della difesa. Di Loreto si piazza col 4-3-3 classico con Tornatore di punta a mettere pressione su Politanò e compagni.

Parte meglio il Rieti che sfiora il gol con una palla rimpallata su Cavallari, ma al 12' ci deve mettere una pezza Cingolani per respingere d'istinto un colpo di testa ravvicinato di Tornatore. Partita maschia, alcuni interventi al limite della sanzione, rendono vivace l'ambiente e il clima sugli spalti, ma il primo tempo si conclude in perfetta parità.

In avvio di ripresa Rieti subito col piede sull'acceleratore, ma il gol del vantaggio lo trova il Monterotondo, che al 57' passa con un cross di Bornivelli da destra deviato in porta di testa da Tornatore. Sull'esultanza generale l'arbitro - pessima la sua conduzione nella gestione degli episodi - ammonisce per la seconda volta il capitano Palmieri, reo di essersi aggrappato alla rete per festeggiare e il Monterotondo resta in dieci. Il Rieti prova ad approfittarne, Battisti toglie dalla mischia Adiko per inserire Parente e rendere la squadra più offensiva, poi rinnova la coppia d'attacco con Sandu e Romani e al 77' ecco l'episodio che riapre il match: Sandu viene tamponato da Maresca, l'arbitro è lì e indica il dischetto. Dagli undici metri Pezzotti è freddo abbastanza per spiazzare Anedda e ristabilire la parità. Ma subito dopo il direttore di gara si erge nuovamente a 'protagonista' in negativo ed espelle lo stesso attaccante reatino e Bornivelli costringendo il Rieti in dieci per l'ultimo quarto d'ora e il Monterotondo addirittura in nove. Saltano i nervi, saltano gli schemi, il Rieti si getta in avanti alla ricerca del gol-partita e all'86' la caparbietà della squadra amarantoceleste produce gli effetti desiderati: Nobile insegue un pallone destinato al fallo laterale, lo tiene in campo, lo scodella a centro area dove Ferazzoli di sinistro (non il suo piede preferito) lo infila sotto l'incrocio dei pali per il 2-1. Il centrocampista esplode in un pianto liberatorio avendo segnato in quella stessa porta che lo vide sbagliare il rigore decisivo per la qualificazione in Coppa Italia contro la Sanpolese, mentre la panchina del Monterotondo si scaglia contro l'assistente dell'arbitro che in un primo momento aveva alzato la bandierina per segnalare che la palla recuperata da Nobile aveva oltrepassato la linea di delimitazione del campo. Decisione rivista, Di Loreto ne fa le spese e rimedia il secondo giallo e il conseguente rosso. Espulsi dalla panchina eretina anche un dirigente, mentre dagli spalti i tifosi del Monterotondo protestano. Da lì in avanti altri 7' di gioco, che non bastano però agli ospiti per raddrizzare la partita: fa festa in Rieti, esce deluso dal campo il Monterotondo che ora dovrà rimboccarsi le maniche per recuperare il gap. Domenica si torna in campo: il Rieti andrà a Riano, il Monterotondo sarà ospite del Setteville.

Il tabellino

Rieti-Monterotondo 2-1 (p.t. 0-0)

Rieti (3-4-3): Cingolani; Adiko (22’st Parente), Politanò (41’st Ferazzoli), Casciani; Peschiaroli Lommi (36’st Fiorucci), Severoni, Nobile; Pezzotti, Tramontano (28’st Sandu), Cavallari (28’st Romani). A disp.: Antonucci, Zilianti, Bianchetti, Cardini. All.: Battisti.

Monterotondo (4-3-3): Anedda; Maresca, Palmieri, Bellagamba, Bello; Balestra (26’st Motzo), Blandino, Bornivelli; Teodori, Tornatore (38’st Sacripanti), Lomanto (1’st Bizzarri). A disp.: Antonucci, Biasetti, Sandini, Petrocchi, Alessandris, Barbetti. All.: Di Loreto.

Arbitro: Battaglia di Albano Laziale (Balzano-Santese).

Marcatori: 15’st Tornatore, 32’st Pezzotti (rig.), 41’st Ferazzoli.

Note: terreno pesante, spettatori 1200 circa. Al 15’st espulso Palmieri (M) per doppia ammonizione. Al 33’st espulsi Pezzotti (RI) e Bornivelli (M) per reciproche scorrettezze. Al 41’st espulso Di Loreto (all. Monterotondo) per proteste. Ammoniti: Cavallari, Peschiaroli, Severoni, Lommi (RI), Bizzarri (M). Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 3’pt, 7’st.