Amatrice Rieti, scontro al vertice con la Maccarese al Green Park. Gardini: «Ce la giocheremo a viso aperto»

RIETI - Potrebbe essere la chiave di volta di una stagione, potrebbe essere il mattoncino più importante di un progetto, potrebbe essere il passo decisivo per la realizzazione di sogno e per veder tornare in alto i colori amarantocelesti. Domani alle 15 al Green Park, l’Amatrice Rieti sfida la W3 Maccarese, entrambe formazioni appaiate al primo posto del girone A di Eccellenza a 51 punti insieme al Pomezia.

Citazioni importanti per un quadro che però non avrà la cornice che merita: la gara sarà a porte chiuse. Una sfida importante ma non definitiva dato che al termine del campionato mancano ancora nove gare. Tolta la sfida di domani, sono ancora 27 i punti a disposizione. Una gara che può rappresentare un quadro in bianco e nero su cui aggiungere i colori più brillanti nelle ultime gare di stagione.

Entrambe le formazioni lotteranno per i tre punti perché un ipotetico pareggio andrebbe a vantaggio del terzo contendente ossia il Pomezia.

Le parole di mister Aldo Gardini

«La partita è molto difficile, tra due squadre che ambiscono alla vittoria finale. La Maccarese è una squadra organizzata che si è rinforzata a dicembre. Giocheremo a viso aperto senza tensioni, vogliamo dare il massimo come abbiamo fatto nelle precedenti gare per regalare una gioia ai nostri tifosi che ci seguono sempre. È una partita che potrà avere qualsiasi tipo di risultato ma che noi dobbiamo affrontare con la massima concentrazione. Saremo al completo tranne lo squalificato Scipioni».