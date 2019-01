ALTRE GARE, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Berretti del Rieti a caccia dell’impresa per cancellare la brutta sconfitta casalinga di sabato scorso con la Casertana. Domani alle 12 gli amarantocelesti saranno infatti impegnati in casa della capolista Ascoli (arbitro Michele D’Ascanio di Ancona coadiuvato da Nicolo' Raschiatore di San Benedetto del Tront e Hatidje Fetai di Macerata) che nell’ultimo turno di campionato andando a vincere a Cava dei Tirreni ha conquistato la testa del girone D del campionato Berretti in solitudine.Una gara certamente difficile ma che i ragazzi allenati da Vincenzo Moncelli possono affrontare con tranquillità innanzitutto perché non avendo nulla da perdere contro la capolista magari riusciranno a trovare le giuste motivazioni per mantenere quella concentrazione e quella cattiveria agonistica che fino a oggi sono state le principali cause della mancanza di risultati positivi; fattore non secondario è che i marchigiani hanno costruito il loro primato in classifica lontano dalle mura amiche, mentre in trasferta hanno conquistato 15 punti grazie a 5 vittorie su 6 gare, in casa il loro ruolino di marcia non è stato così esaltante: in 6 gare hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso due conquistando 10 punti. Accanto a ciò bisogna considerare anche che dal fronte reatino sembra, con le dovute proporzioni, esserci maggiore propensione a fare risultato in trasferta: dei 9 punti conquistati sinora solo 3 sono stati conquistati al Gudini dove in 6 partite gli amarantocelesti non sono riusciti a vincere.Con questi numeri sperare in un risultato positivo sembra difficile ma non impossibile anche se Moncelli domani non potrà contare su Fabiani, Trovato e Paglino.«In settimana ci siamo allenati bene lavorando non solo su aspetti tattici ma soprattutto su quelli mentali - commenta il tecnico amarantoceleste - Perché bisogna e si deve dare di più, possiamo farlo. Avremo assenza pesanti ma non ci devono essere alibi».Casertana-PaganeseFermana-TernanaJuve Stabia-PotenzaSambenedettese-CaveseViterbese-TeramoAscoli 25Ternana e Viterbese 24Paganese 21Teramo 17Cavese 16Potenza 13Casertana 12Sambenedettese 11Rieti e Juve Stabia 9Fermana 6