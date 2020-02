RIETI - Il Rieti prova a metterci una pezza per evitare il tracollo definitivo: di nuovo via mister Mariani, pesantemente contestato ieri dalla tifoseria insieme all'ad Di Gennaro dopo la deblacle col Teramo, ritorna Bruno Caneo che invece nel periodo qui a Rieti aveva riscosso unanimi consensi dalla tifoseria. Lo annuncia il club in un doppio comunicato. Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA