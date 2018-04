di Mattia Esposito

RIETI - Gran finale di stagione per l'IIS Savoia che , dopo aver vinto mercoledì il Titolo Provinciale Allievi di Atletica, ha bissato il successo venerdì mattina nella Finale dei Campionati studenteschi di Calcio a 5 presso il PalaMalfatti. I ragazzi del Savoia, guidati dal professor Giancarlo Foschi, hanno battuto la squadra dell'IIS G. Da Catino di Poggio Mirteto 4 a 1, e poi quella dell'IIS Rosatelli 7 a 2, concludendo un percorso netto di sole vittorie iniziato dal girone di qualificazione. Nella Finale Allieve, bella affermazione della squadra dell'IIS Aldo Moro di Passo Corese sull'IIS Savoia per 6 a 1; nulla hanno potuto le grintose ragazze del Savoia contro le allieve del Prof. Paolo Terenzi , tecnicamente più esperte. Si è concluso così questo interessante Torneo Studentesco organizzato con la collaborazione del Real Rieti, che ha messo a disposizione il bellissimo impianto del PalaMalfatti, il personale addetto e le divise da gara per tutte le squadre partecipanti. Appuntamento per i due Team vincenti il 17 maggio a Roma per le Finali Regionali.



IIS Savoia : Fabricio Pilati, Emiliano Priolo, Leonardo Grossi, Manuel Parente, Giuseppe Falilò, Sebastiano Petrongari, Luca Aguzzi, Simone Pitoni, Matteo De Santis, Michele Micarelli. All. Foschi.

IIS A. Moro : Ambra Sechi, Sara Bartolini, Anastasia Dimarco, Diana Cretu, Elisa Pompei, Ilaria Dionisi, Irene De Santis, Valeria Fisiani. All. Terenzi.

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:36



