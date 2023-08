Parte la stagione della New Real Rieti Women

RIETI - Il futsal femminile reatino e provinciale ha una nuova e rinnovata realtà, è nata infatti la New Real Rieti Women. Prosecuzione del progetto sportivo che nelle ultime stagioni portava il nome della FD18 che dopo le ultime importanti e vincenti stagioni da quest'anno unisce le forze con la realtà AmarantoCeleste recentemente approdata in serie B.

«L'obiettivo a medio lungo termine della rinnovata realtà è quello di riportare Rieti nel massimo campionato Nazionale di Futsal e farlo in un mondo nuovo, affascinante e di grande risonanza mediatica, sia locale che nazionale, il calcio a 5 femminile, negli anni anche a Rieti è cresciuto in modo esponenziale interesse e tifo verso le ragazze che lo scorso anno riempivano di calore il PalaRufina. Sguardo anche al futuro con la volontà dichiarata dalla società di creare un settore giovanile interamente in Rosa, novità assoluta nel Calcio a 5 della nostra Città e Provinci»a.

Immutato lo staff tecnico che guiderà la squadra, con Daniele Palenga, che dopo la cavalcata dello scorso anno, terminata con applausi e complimenti ai playoff nazionali, sarà ancora il tecnico della squadra e responsabile tecnico della società, sarà affiancato da Matteo Benedetti come Vice Allenatore (Benedetti sarà anche Direttore Generale del team), completano lo staff tecnico e societario Virginia Liberati, Pasquale D'Angelo, Emanuele Tittoni, Luigi Sebastiani e Daniele Ferri.

Confermate tutte le atlete della scorsa stagione, con capitan Valentina Cerri che guiderà ancora un gruppo compatto e altamente competitivo, che vedrà, tra l'altro, degli innesti di assoluto valore e di grande prospettiva, che saranno presentati nei prossimi giorni sulle pagine social della squadra.

La squadra e lo staff danno appuntamento alla città e ai tifosi per la presentazione ufficiale, che quest'anno sarà nella splendida cornice della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino il prossimo 31 agosto sul palco di Piazza Mazzini alle ore 21.

L'appuntamento in campo per le ragazze è invece fissato per il 18 settembre data di inizio della preparazione atletica per il prossimo campionato di serie C.

«Un ringraziamento speciale va al Presidente Onorario Riccardo Severoni e al Presidente Fabio Figorilli per aver creduto nel progetto».