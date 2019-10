IL PROGETTO

RIETI - Ai nastri di partenza il campionato di Serie D di calcio a 5 femminile. E dal nastro rosa, pronta a scattare, anche una compagine del Reatino impegnata in questo difficile campionato: si tratta della Fcd Casperia che, dopo aver messo in piedi una squadra tre anni fa ed aver partecipato a tornei di ogni genere sempre ben figurando, da quest’anno ha deciso di alzare l’asticella e guardare verso obbiettivi più ambiziosi.Tutto ebbe inizio grazie ad un progetto della Fcd Casperia che aveva solo squadra maschile. Il presidente Biagio Tranquilli col ds Massimo Petrocchi per mettere in piedi una compagine rosa si sono rivolti a Gianni Petrocchi, vero deus ex machina dell’operazione, allenatore e dirigente capace e di comprovata esperienza che dal nulla ha costruito questo sogno per un paese di poco più di mille abitanti. E nessuno vuole svegliarsi dal sogno di avere una squadra femminile che partecipa ad un campionato di serie D. Men che meno loro, le” viperette” come affettuosamente vengono chiamate, richiamando l’aspide che campeggia sul simbolo dello stemma del Comune.Domenica prossima, 20 ottobre, l’esordio in riva al Tirreno, a Palidoro contro il Borgo Palidoro per la prima di campionato. Il Girone di serie D è composta da 16 squadre - dalla Sabina con Casperia, fino a Roma e poi sul litorale, da Civitavecchia a Fiumicino e c’è anche Viterbo. Tutte grandi città e realtà, ma le ragazze sabine non hanno paura del confronto, anzi sono stimolate dopo che lo scorso anno hanno partecipato ad un lungo torneo romano chiudendo imbattute nella fase di qualificazione e poi vincendo anche i successivi incontri e perdendo solo la finalissima dopo un’annata da incorniciare. “Vogliamo ripartire proprio da qui- spiegano il presidente Biagio Tranquilli e il ds Massimo Petrocchi- un confronto con un calcio più impegnativo senza porsi limiti, piuttosto fissando obbiettivi come quello di ben figurare cercando di vincere quante più partite possibile. Alla fine tireremo le somme”. Responsabile del gruppo di ragazze è Michele Stazi mentre la squadra è affidata alla guida tecnica dell’allenatrice Chiara Peri, volto e nome conosciuto nell’ambiente del calci a 5 visto che prima di allenare ha giocato in alcune squadre Sabine finendo di attirare le attenzioni della S.S. Lazio in serie A. Le ragazze della Fcd Casperia hanno svolto il periodo di preparazione al campionato presso lo Sporting Club Sabina Tevere a Poggio Mirteto scalo dove disputeranno le gare interne (la prima sabato 26 ottobre contro l’Aniene).Ecco la rosa completa della Fdc Casperia Femminile di Calcio a 5 – campionato serie DI portieri Martina Rocco, Giada Pallozzi e Carlotta Lorina; poi Fabiola Natili, Daysi Maria Elena Locatelli, Cristina Colalelli, Martina Napoleone, Marta Stazi, Elena Diana Craciun, Valentina Micangeli, Matilde De Simone, Chiara Boschi, Anna Granato, Francesca Di Mei, Antonella Siliberto, Silvia Tichetti. Allenatore Chiara Peri.