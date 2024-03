Ad Antrodoco l’alpinista basco Alex Txikon

RIETI – Il Cai di Antrodoco accoglie l’alpinista basco Alex Txikon. Domenica, 17 marzo, alle 17:30, l’incontro al Teatro Sant’Agostino (Piazza Martiri della Libertà). La tappa rientra tra gli appuntamenti in Italia di Txikon per raccontare la spedizione invernale in Nepal sul Chulu Far East e l’Annapurna.

Con lui, gli alpinisti Domenico Perri e Ilona Mesits, che hanno partecipato alla spedizione al Chulu Far East e accompagnato Txikon al campo base dell’Annapurna. Modera Annalisa Nicoletti, Commissione Cultura CAI Antrodoco.

Ingresso libero fino a esaurimento posti