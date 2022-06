Rieti, marciapiede sconnesso: un rischio per i pedoni

RIETI - Una piccola ma insidiosa (e pericolosa) trappola per i pedoni. Il marciapiede antistante la Camera di commercio industria e artigianato di Rieti in viale Borsellino, da tempo perde i pezzi con la parte mattonata che, in alcuni punti, risulta completamente divelta e sconnessa. Un pericolo per i pedoni che transitano nella zona sempre molto numerosi per via della presenza di uffici e attività commerciali.

Anche da parte dei residenti non sono mancate lamentele e segnalazioni affinchè si possa giungere ad una rapida soluzione del problema con il rifacimento della pavimentazione saltata, in un punto dove non mancando inciampi e cadute da parte dei passanti sollecitando la sensibilità degli enti preposti per la sicurezza e la pubblica incolumità.