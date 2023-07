Appuntamento con la gym boxe a Torri in Sabina: in arrivo pugili da 4 regioni

RIETI - Appuntamento con la boxe oggi a Torri in Sabina, dove si sfideranno in Piazza Roma diversi pugili provenienti da tutta Italia. Diversi incontri in programma nella giornata di oggi nel paese sabino: si comincia appunto alle 16 con gli incontri di Gym Boxe, mentre alle 20 prenderanno il via gli incontri Iba. L’evento aperto al pubblico vedrà protagonisti diversi atleti provenienti da Lazio, Campania, Umbria e Abruzzo.

Il precedente

L’edizione precedente ha visto una sabina tra i protagonisti assoluti. Lo scorso anno, infatti, l’incontro di Gym Boxe fu vinto da Gaia Lorizio, giovane originaria proprio di Torri in Sabina che quest’anno sarà assente perché passata nel frattempo all’agonismo come pugile "Iba agonista your" e impegnata in questo periodo in un ritiro con la Nazionale di Boxe a Pisa per la ricerca di nuovi talenti.