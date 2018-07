di Samuele Annibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Il deputato reatino Paolo Trancassini (Fratelli d’Italia) porta il progetto dell’impianto biogas previsto a Ponzano Romano all’attenzione della commissione Ambiente della Camera. Sollecitato dal vicesindaco di Stimigliano, Ilario Di Loreto, Trancassini ha chiesto di inserire all’ordine del giorno un’audizione dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani, competente in materia, per riferire sulla questione che ha acceso la polemica. «Faremo di tutto - spiega Di Loreto - per tutelare il...