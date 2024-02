Fase a orologio, Real Sebastiani si ritroverà di fronte coach Dell'Agnello e sei ex Npc

RIETI - Diversi i volti noti del basket reatino che il Real Sebastiani incontrerà nella fase a orologio. Non ci sono giocatori già visti con la canotta della società di patron Roberto Pietropaoli, che da neopromossa ritroverà sulla sua strada un ex tecnico: nella seconda giornata della fase a orologio tornerà al PalaSojourner coach Sandro Dell’Agnello, tecnico alla guida degli amarantocelesti nella scorsa stagione.

Non mancheranno comunque altri giocatori con un passato a Rieti, sponda Npc. Andrea La Torre e la sua Nardò faranno visita al Rsr a fine febbraio. Nell’affascinante sfida del PalaDozza contro la Fortitudo Bologna ci sarà Alberto Conti. Nel weekend dopo la sosta per la Coppa Italia, arriverà a Rieti la Piacenza di due ex Npc, Federico Bonacini e Niccolò Filoni. Cento e il suo capitano Daniele Toscano faranno visita agli amarantocelesti il 7 aprile, mentre nell’ultima gara della fase ad orologio arriverà al PalaSojourner Giovanni Vildera con la sua Trieste.