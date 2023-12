La Npc ufficializza l'ingaggio di Terrence Roderick: «Sono molto contento di questa opportunità»

RIETI - La Npc Sporthub Rieti ufficializza l'accordo con l’esterno americano Terrence Roderick, classe 1988, 198cm di altezza per 84 chili.

Queste le dichiarazioni del giocatore: «Sono molto contento di questa opportunità e di essere a Rieti. Avevo deciso di tornare in Italia solo per seguire un corso di studi al fine di migliorare il mio “italiano” poi un amico comune mi ha fatto incontrare la proprietà della Npc che mi ha convinto a dargli una mano. Cercherò di dare il massimo insieme ai miei compagni per aiutare la squadra a risalire la classifica e toglierci insieme belle soddisfazioni».