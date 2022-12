Rsr U17 Silver, la prima vittoria arriva in trasferta a Fiano per 50-81. Mastroiaco: «Siamo molto soddisfatti»

RIETI - Prima vittoria che arriva fuori casa per l’U17 della Rsr, Fiano Romano che si arrende con il punteggio di 50-81.

Le dichiarazioni

L’assistant coach Gianluca Mastroiaco fa la sua disamina del match: «Dopo la brutta prestazione nel derby e la conseguente strigliata fatta ai ragazzi in settimana, in questo match siamo scesi in campo concentrati. Ottima prestazione difensiva ma migliorando anche in attacco, giocando di squadra. Nei primi due quarti siamo stati deficitari sotto l’aspetto dei rimbalzi migliorando però nei secondi 20′ di gioco e portando a casa questa vittoria. Siamo molto soddisfatti di questo successo e della prestazione, continuiamo a lavorare per ripeterci»

Il tabellino del match:

FIANO ROMANO vs REAL SEBASTIANI RIETI 50-81 (Parziali, 8-22; 17-18; 11-17; 14-24)

REAL SEBASTIANI RIETI: Mariantoni S.E. 14, Mandrelli 21, D’Elia, Casadei, Mariantoni S. 1, Mattozza 6, Pettine 16, Trematerra, Dentico 4, Bidarra 8, Minestrini 6, Putignani. Coach: Vittorio Morandi