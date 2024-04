Sebastiani corsara a Udine, Rossi: «Bravi ad approfittare delle assenze di Caroti e Clark, bella prova difensiva»

RIETI - Larga vittoria al PalaCarnera per una Real Sebastiani Rieti straripante contro Udine. Friulani condannati al secondo ko casalingo in stagione per mano di una Rieti che nel secondo tempo non ha avuto limiti in attacco (54 punti in 20 minuti) con un Sarto straripante che meglio non poteva festeggiare il suo compleanno. Non può che essere soddisfatto coach Alessandro Rossi che commenta con entusiasmo la terza vittoria consecutiva degli amarantocelesti. Rieti si porta al terzo posto aspettando la gara di Torino contro la Fortitudo Bologna al PalaDozza.

Le dichiarazioni post-gara

«Devo fare i complimenti alla squadra per la serietà, la determinazione e la capacità di incidere nei momenti importanti della partita al cospetto di una squadra fortissima. Con grande onestà va riconosciuto il fatto che le assenze di Caroti e Clark pesano tantissimo e noi siamo stati bravi ad approfittare di situazioni favorevoli perché le spaziature di Udine cambiano molto nella fase offensiva senza questi due giocatori e noi abbiamo cercato di trarre dei vantaggi da questo. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per aver saputo mantenere una costanza difensiva nei 40 minuti con pochissimi passaggi a vuoto».

«Ho apprezzato molto le parole di coach Vertemati nel pre partita e credo che le due squadre si siano battute con impegno e determinazione.. Senza Caroti e Clark le rotazioni di Udine cambiano tanto però mi è piaciuto molto anche l'ordine dei miei ragazzi di fronte alle loro proposte offensive.

Mi è piaciuta molto la squadra sulle scelte difensive».

«È una vittoria di prestigio contro una società importante. Terzo posto? Non dipende da noi ma dai risultati di Torino però è chiaro che noi abbiamo l'ambizione di arrivare il più lontano possibile mostrando la migliore versione di noi stessi.. Torniamo a Rieti per preparare questa ultima partita della fase ad orologio e cercare di capire dove possiamo finire. Abbiamo l’ambizione, il dovere morale e sportivo di arrivare più avanti possibile come società, come squadra e come staff. Non capisco a questo punto della stagione quali calcoli si possono fare abbiamo l’ambizione ogni gara di andare avanti e mostrare la vesrione migliore di noi stessi e oggi ci siamo riusciti. Riguardo le rotazioni dei giocatori è fondamentale che ognuno risponda presente quando chiamato in campo. Ci proveremo fino alla fine. Non abbiamo la struttura per competere fino in fondo ma nulla ci vieta di lottare fino al termine mantenendo sempre l'umiltà che ci contraddistingue».

La Real Sebastiani Rieti chiuderà la stagione regolare con l’ultima gara della fase a orologio domenica 21 aprile al PalaSojourner (palla a due alle 18) contro Trieste.