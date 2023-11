Real Sebastiani ko a Trapani, Rossi: «Abbiamo molto da imparare da queste partite, ma restare ambiziosi»

RIETI - Non può nulla il Real Sebastiani Rieti nella trasferta proibitiva contro Trapani, la forza numero uno del girone verde di Serie A2. Una Rieti che, condizionata anche dalle assenze, compresa quella dell’ultimo minuti di Raucci (a riposo precauzionalmente per un fastidio muscolare), cade nella seconda metà di gara sotto i colpi dei siciliani fino al 91-75 finale. Coach Alessandro Rossi commenta così la gara dei suoi contro la capolista indiscussa, proiettandosi alla seconda metà del girone verde.

Le dichiarazioni post-gara

«Dobbiamo fare i complimenti a Trapani che ha tutto per vincere questo campionato – dice coach Rossi - noi da queste partite abbiamo molto da imparare. Abbiamo fatto una buonissima gara nel primo tempo sia in attacco che in difesa, cercando sempre situazioni di vantaggio. Poi quando si gioca con una squadra di questo livello, se hai passaggi a vuoto vieni punito. Gli errori che abbiamo fatto sono quelli di aver concesso troppo nella nostra area senza mettere energia. Era chiaro che giocando con la squadra più forte del campionato potessero arrivare difficoltà. Torniamo a Rieti cercando di prendere le cose buone, sicuramente del primo tempo e qualcosina anche nei secondi 20 minuti, e prepariamo una partita per noi importantissima come quella contro Agrigento.

Noi facevamo entrare dalla panchina ragazzi validi ma con meno fisicità, anche questo l’abbiamo pagato ma la sconfitta va ricercata nei valori delle due squadre e nell’approccio del secondo tempo, potevamo fare di più. Ci aspettavamo una loro reazione dopo il nostro buon primo tempo, ma non siamo riusciti a contenerli concedendo l’area in maniera disarmante. Trapani e Cantù hanno tanto in più rispetto alle altre, sono costruite con grandi obiettivi e arriveranno in fondo, noi dobbiamo essere bravi ad essere ambiziosi».

Il Real Sebastiani tornerà in campo per la prima gara di ritorno domenica prossima al PalaSojourner contro l’altra siciliana del girone verde Agrigento (palla a due alle 18).

Risultati girone verde (XI giornata)

Monferrato Basket - Urania Milano 97-83

Treviglio – Luiss Roma 87-69

Vigevano – Cantù 99-82

Torino – Juvi Cremona 96-80

Agrigento – Latina 88-77

Classifica

Trapani Shark 20

Cantù 16

Treviglio 16

Torino 14

Real Sebastiani Rieti 12

Juvi Cremona 12

Urania Milano 12

Vigevano 8

Agrigento 8

Monferrato Basket 6

Latina 4

Luiss Roma 4