Il Real Sebastiani a caccia dell'exploit a Trapani. Rossi: «Il ko contro Cantù insegna: serve approccio al top»

RIETI - Si chiude il girone d’andata in Serie A2. L’undicesima giornata del girone verde riserva al Real Sebastiani Rieti la difficile trasferta contro l'indiscussa capolista indiscussa Trapani. Domani al PalaIlio (palla a due alle 20.30) gli amarantocelesti proveranno a sorprendere la candidata numero uno al grande salto nella massima serie. Dopo la vittoria di settimana scorsa contro Vigevano, Rieti affronta la trasferta siciliana con molta meno pressione.

Gli avversari

Il coach dei trapanesi Daniele Parente ha tra le mani una delle superpotenze del campionato. La rinnovata società con gli investimenti del presidente Valerio Antonini ha messo su un roster di livello assoluto che si sta confermando sul campo: vittoria della Supercoppa di A2, record di 9-1 in campionato e miglior attacco dell’intera Serie A2. Una squadra completa nella talentuosa guardia americana Jd Notae il principale riferimento offensivo (21.5 punti di media e miglior realizzatore del girone verde). L’altro Usa è il lungo Chris Horton (12.4 punti e quasi 8 rimbalzi di media) arrivato a stagione in corso ma in grado di ambientarsi subito bene in Sicilia. Il quintetto vede spazio anche per Imbrò, Mian e l’ex Vanoli Cremona Mobio, ma in uscita dalla panchina ci sono giocatori extralusso come l’esterno Pierpaolo Marini, la bandiera Andrea Renzi, il play di formazione reatina Yancarlos Rodriguez e altri giocatori di affidamento come Pullazi e Mollura. Mentre Trapani è al completo, Rieti dovrà fare ancora a meno ovviamente di Sarto e Nobile, ma nell’ultima gara si è visto un buon Sanguinetti che ha ben figurato all’esordio. Il suo inserimento è e sarà in grado di portare buone alternative alla formazione amarantoceleste.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach del Rsr Alessandro Rossi introduce così la gara che chiude il girone d’andata, pensando più ai suoi giocatori che agli avversari: «Ci apprestiamo ad affrontare una delle squadre più forti di tutta l'A2. Rispetto alla gara contro Cantù dovrà cambiare l'approccio, perché giocheremo in un ambiente difficile per chiunque, e sbagliarlo sarebbe fatale. Veniamo da un momento complesso, vista la situazione infortuni, ma la vittoria con Vigevano è stata una boccata d'ossigeno che ci ha dato la carica giusta. Dovremo esser bravi a focalizzarci solo su noi stessi, per fare la miglior partita possibile e giocarcela alla pari con i migliori».



Parla anche il faro degli amarantocelesti, l’americano Jazz Johnson: «Trapani è una squadra molto forte. Sarà il test perfetto per noi per vedere se possiamo fare il passo successivo.

Hanno molto talento e sono una squadra molto profonda. Ci vorranno 40 minuti di concentrazione, se vogliamo competere. Dobbiamo uscire pronti fin dall'inizio. Sono entusiasta di andare là fuori e mostrare a tutti il potenziale che so che la nostra squadra ha. Vincere o perdere, dobbiamo restare uniti e continuare a costruire l'identità di cui parliamo ogni singolo giorno».

In casa Shark è il coach Daniele Parente a parlare della gara di domani: «Affronteremo l’ultimo turno del girone d’andata tra le mura amiche del nostro PalaShark e questo sarà sicuramente un vantaggio, visto che i nostri tifosi ci stanno sostenendo in maniera incredibile. Rieti è una delle squadre meglio attrezzate del girone, con due stranieri di valore assoluto ed un supporting cast di livello, che coach Rossi è riuscito ad assemblare al meglio».



Non sarà una gara come le altre per Yancarlos Rodriguez, play che ha mosso i primi passi nella pallacanestro a Rieti e che in estate era stato ingaggiato dal Real Sebastiani, prima di essere ceduto a Trapani tramite un buyout: «Dopo la bella vittoria a Roma – dice Rodriguez - non vogliamo fermarci e vogliamo provare a vincere anche domenica davanti ad i nostri tifosi, per chiudere il girone d’andata da capofila. Abbiamo affrontato questa settimana di allenamenti in maniera attenta e concentrati sull’obbiettivo. Rieti è una squadra forte, allenata benissimo, e la rispettiamo molto. Siamo consapevoli che se vorremo vincere non dovremo avere cali di concentrazione».

Così in campo

Trapani Shark: Notae 1, Horton 2, Renzi 5, Imbrò 7, Mian 9, Pugliatti 10, Dancetovic 16, Mollura 18, Mobio 21, Marini 23, Rodriguez 30, Pullazi 55. All. Parente

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Gian Lorenzo Miniati di Firenze, Alessandro Costa di Livorno e Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità (NA)

Le altre gare del girone verde (XI giornata)

Oggi ore 20.30

Monferrato Basket – Urania Milano

Domenica 26 novembre

Ore 17

Treviglio – Luiss Roma

Ore 18

Agrigento – Latina

Torino – Juvi Cremona

Vigevano – Cantù

Classifica Girone Verde

Trapani Shark 18

Cantù 16

Treviglio 14

Real Sebastiani Rieti 12

Urania Milano 12

Torino 12

Juvi Cremona 12

Vigevano 6

Agrigento 6

Latina 4

Luiss Roma 4

Monferrato Basket 4