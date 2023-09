Real Sebastiani, ultimo test prima della Supercoppa: aria di campionato contro la quotata Trapani. Rossi: «Bella sfida»

RIETI - Ultimo test amichevole per il Real Sebastiani Rieti prima di tuffarsi nella Supercoppa Lnp di Serie A2. Oggi pomeriggio alle 17.30 la squadra di coach Alessandro Rossi sfiderà al PalaSupernova di Fiumicino la Trapani Shark, ambiziosa squadra inserita nel girone verde di A2 proprio insieme al Rsr. Rieti dovrà fare a meno di Piccin, che sarà lontano dai campi fino al mese prossimo a causa di una forte distorsione alla caviglia destra, e di Vittorio Nobile, acciaccato dopo un allenamento in settimana. La gara sarà visibile in streaming grazie alla diretta Facebook sulla pagina della Trapani Shark.

Gli avversari

Trapani, dopo un mercato faraonico orchestrato dal patron Valerio Antonini, si candida ad avere un ruolo da protagonista in Serie A2. La cabina di regia della squadra di coach Parente è affidata a Imbrò e Yancarlos Rodriguez, giocatore cresciuto cestisticamente a Rieti e approdato in Sicilia dopo il pagamento di un buy-out al Rsr che lo aveva ingaggiato. Il pacchetto esterni è tra i più attrezzati del campionato e vanta nomi come Pierpaolo Marini, Fabio Mian e Joseph Mobio, oltre all’americano Jd Notae, lo scorso anno a Salonicco in A1 greca. Capitan Mollura e il lungo Andrea Renzi sono i superstiti della vecchia società trapanese.

Sotto canestro oltre a Renzi ci sarà Jarvis Williams, ingaggiato cinque anni fa dalla Npc ma poi tagliato, e l’ala grande Rei Pullazi.

Le dichiarazioni pre-gara

«È una partita interessante contro una squadra di vertice della nostra categoria – spiega coach Alessandro Rossi - Trapani è, giustamente, riconosciuta come una delle squadre più forti dell’intero campionato, hanno allestito un roster di livello. Sarà l’avvicinamento giusto ai primi impegni ufficiali, un test per migliorare sotto l’aspetto tecnico senza perdere ciò che ci ha caratterizzato in queste prime uscite: la grande coesione di squadra. Dovremo fare a meno di Piccin, infortunatosi nell’ultimo test, e Nobile, uscito un po’ acciaccato dall’ultimo allenamento».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24 Italiano 31. All. Rossi

Trapani Shark: Notae 1, Renzi 5, Imbrò 7, Mian 9, Marini 13, Williams 14, Dancetovic 16, Mollura 18, Mobio 21, Rodriguez 30, Pulllazi 55. All. Parente