Real Sebastiani a caccia di una storica finale di Supercoppa contro Treviglio. Rossi: «Serve grande compattezza»

RIETI - È il weekend delle Final Four di Supercoppa Lnp. A Montecatini tra le migliori quattro squadre di questo precampionato c’è anche il Real Sebastiani che sfiderà oggi alle 20.45 Treviglio al PalaTerme per l’accesso in finale. I reatini, reduci dalle belle prove contro Latina e Cento, adesso puntano a confermarsi contro le migliori della classe. Nell’altra semifinale la sfida tra Verona e Trapani.

Gli avversari

Sulla strada verso la finalissima si trova un ex del Rsr, il coach Alessandro Finelli, che ha guidato i lombardi fino a Montecatini dopo aver superato il girone con Juvi Juvi Cremona e Urania Milano e battuto in trasferta all’overtime Torino. Confermati nel roster dei biancoblu l’ex nazionale Luca Vitali e Marco Giuri per la regia e altri due giocatori di alto spessore come l’espertissimo Bruno Cerella e il capitano Brian Sacchetti. È stato decisivo nella gara contro Torino con i suoi 29 punti Federico Miaschi, guardia tornata quest’anno a vestire la maglia di Treviglio e che insieme a Matteo Pollone compone il pacchetto esterni. Decisivo invece nella gara contro Milano Tommaso Guariglia, autore della tripla che ha mandato i lombardi ai quarti di finale.

Insieme a Guariglia, il reparto lunghi si chiude con Barbante e l’americano Aj Pacher. In dubbio la presenza dell’altro Usa Terrell Harris che ha saltato le ultime due gare dopo aver riportato riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Le dichiarazioni pre-gara

«Siamo orgogliosi e desiderosi di fornire la miglior prestazione possibile – spiega coach Rossi - andiamo a Montecatini con l’obiettivo di competere senza timore e se possibile, migliorarci ancora. La semifinale con Treviglio sarà un banco di prova durissimo, contro una squadra costruita per vincere, ambiziosa, e ben allenata. Dovremo giocare con grande compattezza per giocarci con fiducia le nostre carte».

Così in campo

Blu Basket Treviglio: Pacher 2, Vitali 7, Harris 10, Cerella 11, Sacchetti 14, Barbante 16, Guariglia 18, Pollone 20, Giuri 21, Miaschi 22. All. Finelli

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Bertocco 11, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Michele Rossi di Anghiari (Ar), Silvia Marziali di Roma e Giulio Pepponi di Spello (Pg)