Real Sebastiani a caccia del bis al PalaSojourner contro San Miniato. Dell'Agnello: «Spero in tanti tifosi»

RIETI - Seconda giornata del campionato di Serie B in programma domani al PalaSojourner. Sarà San Miniato a far visita al Real Sebastiani Rieti (palla a due alle ore 18) per la prima in casa dei reatini in questa stagione di Serie B. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria: il Real domenica scorsa è stato protagonista di una prova convincente vincendo sul campo di Fiorenzuola 70-90, mentre San Miniato ha battuto davanti al suo pubblico la neopromossa Vigor Matelica per 69-59.

L’anno scorso gli etruschi, dopo aver concluso la regular season al primo posto nel Girone A, sono arrivati fino alla finale playoff per l’accesso in Serie A2, ma come successo ai reatini contro Agrigento, si sono dovuti fermare di fronte a Cremona. Rispetto allo scorso anno ci sono alcune conferme, su tutte quelle di Tozzi, miglior marcatore della prima giornata di campionato con 20 punti, e di capitan Capozio, oltre al mantenimento di coach Marchini sulla panchina. San Miniato è una squadra nel complesso molto giovane e sicuramente attrezzata per far bella figura in questo girone. In casa Sebastiani resta, come prima di ogni partita, il nodo legato al senior che resterà fuori per turnover: la scorsa domenica è toccato a Mastrangelo, il quale è un ex proprio di San Miniato visto che la scorsa stagione è stato alla corte di coach Marchini. Il Real Sebastiani in questo match cercherà la continuità tanto bramata da coach Dell’Agnello soprattutto dopo la bella prova di domenica scorsa a Fiorenzuola.

Il coach Dell'Agnello

Proprio dalla partita di Fiorenzuola comincia coach Dell’Agnello: «La gara di domenica scorsa con Fiorenzuola è stata giocata bene e con grande continuità da parte nostra – spiega Dell’Agnello - è una vittoria che non ci dà solo i due punti ma anche fiducia in quello che stiamo facendo. Parlando dei nostri prossimi avversari, San Miniato ha un’identità ben precisa visto che ha mantenuto lo stesso coach della scorsa stagione. Possiamo definirla una squadra molto garibaldina. Sono arrembanti, pressano a tutto campo, corrono e noi dovremo mantenere le antenne davvero dritte. È una squadra che alla fine di ogni anno si conferma tra i primi posti. Le loro due guardie sono talentuose ed hanno molti punti nelle mani, ma la loro caratteristica è quella di interscambiarsi notevolmente. È una partita complicata, ci siamo preparati al meglio e cercheremo di confermare quanto di buono fatto a Fiorenzuola. Per quanto riguarda il livello delle varie squadre del campionato, è molto prematuro giudicare le nostre avversarie dopo così poche partite, i primi giudizi attendibili dovremo svilupparli non prima di due mesi. Orzinuovi esclusa, nessuna squadra dei quattro gironi è imbattuta quindi questo è un periodo da prendere con le pinze».

Il coach chiama poi a raccolta tutti i tifosi per l’esordio casalingo, sottolineando quanto può dare il pubblico reatino alla squadra: «Rieti è sempre stata una piazza calorosa – dice il coach - spero che i nostri tifosi possano essere numerosi e sono sicuro che quelli che ci saranno si faranno sentire come successo in Supercoppa. Sappiamo che il fattore campo è importante e quando una squadra attinge dall’energia del proprio pubblico la prestazione ne risente in meglio. Quindi speriamo di vederci in tanti domenica».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Okiljevic 33, Frattoni 44, Spanghero 45. All. Dell’Agnello.

Le Patrie San Miniato: Bellavia 2, Guglielmi 9, Spatti 12, Cipriani 15, Speranza 18, Bellachioma 20, Quartuccio 21, Capozio 22, Venturuoli 30, Ohenhen 34, Cautiero 35, Tozzi 99. All. Marchini

Arbitri: Bernassola di Roma e Faro di Tivoli

Altre gare (II giornata girone C)

Sabato 8 ottobre

Use Computer Gross Empoli – Pallacanestro Fiorenzuola 1972

Domenica 9 ottobre

Halley Informatica Matelica – Sinermatic Ozzano

Tigers Romagna – Pallacanestro Firenze

Blacks Faenza – Virtus Imola

Andrea Costa Imola – Ristopro Fabriano

General Contractor Jesi – Bakery Basket Piacenza

Pall. Goldengas Seingallia – Luciana Mosconi Ancona

Classifica

Blacks Faenza 2

Real Sebastiani Rieti 2

Luciana Mosconi Ancona 2

Bakery Basket Piacenza 2

Ristopro Fabriano 2

Pallacanestro Firenze 2

Le Patrie San Miniato 2

General Contractor Jesi 2

Tigers Romagna 0

Sinermatic Ozzano 0

Halley Informatica Matelica 0

Virtus Imola 0

Use Computer Gross Empoli 0

Andrea Costa Imola 0

Pall. Goldengas Senigallia 0

Pallacanestro Fiorenzuola 0