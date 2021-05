Real Sebastiani ko, Zampolini: «Male in avvio, meglio nel terzo quarto. Ora ricaricare le pile in vista di martedì». Foto

RIETI - Al termine della gara, persa 69-72 contro Roseto è il general manager Domenico Zampolini ad analizzare l’andamento complessivo dei primi 40 minuti della serie semifinale.

«Ad una prima parte problematica, eravamo riusciti a far coincidere un terzo quarto di spessore che ci aveva permesso di ricucire lo strappo e tornare in partita, ma nel finale non siamo stati sufficientemente lucidi nello sfruttare il momento. Purtroppo questa è l’intensità delle gare Playoff, si può vincere e perdere con chiunque ma i discorsi non si fermano di certo a Gara 1. Ora serve recuperare le energie sia fisiche che mentali e martedì dovremo tornare in campo consapevoli degli errori commessi stasera e provare a riequilibrare le sorti della serie».

