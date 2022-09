Presentazione del Real Sebastiani, una serata ricca di emozioni. Foto

RIETI - Una lunga e bella serata quella al Parco del Principe per presentare il Real Sebastiani, conviviale con una cinquantina di tifosi giunti per conoscere giocatori vecchi e nuovi, autorità - il sindaco Daniele Sinibaldi, la vicesindaco nonchè assessore allo sport Chiara Mestichelli, l'assessore provinciale Roberto Ramacogi - e ovviamente squadra e staff presentati quasi tutti da una pioggia di video a sorpresa e non.

Il coach Sandro Dell'Agnello omaggiato con un video ricordo dell scudetto '91 vinto con Caserta e quelli con i saluti degli allenatori Marcelletti, Tanjevic e di ex giocatori come Antonello Riva e il compagno di squadra Nando Gentile.

Prima della passerella dei giocatori presentate le nuove e belle divise di gioco su cui è apposto lo stemma dell'Aido, presente la presidentessa reatina Beatrice Ratti.

Finale per il patron Roberto Pietropaoli omaggiato dagli auguri in video del primo allenatore del Rsr Alex Righetti, del Real Futsal Mario Patriarca, di due ex Rsr Futsal Zanchetta e il reatino Mattia Esposito.

Dulcis in fundo, dopo che Carlo Ciccagloni ha donato a Pietropaoli un gagliardetto della Brina del 1974, gli auguri filmati della mamma Marisa quelli sul palco del fratello Marcello.

Infine torta colossale per tutto e da domani, smaltita la cena, la parola passa al campo.