Tensione Real Sebastiani: salta la presentazione del coach Ducarello e silenzio stampa

RIETI - Dopo la sconfitta di ieri al PalaSojourner contro Cesena e la rabbia del patron Pietropaoli al termine dell'overtime con i romagnoli manifestatasi col suo ingresso in campo prendendosela con lo staff tecnico e i giocatori, ecco la nota del club sul rinvio a data da destianarsi della presentazione del coach Ugo Ducarello e sul silenzio stampa.

La nota del club

«La Rsr comunica che, visto il momento che sta attraversando la squadra, nonché l'imminenza di una gara infrasettimanale da preparare con la massima concentrazione e la piena consapevolezza di dover ritrovare gioco e risultati, la conferenza stampa di presentazione di coach Ugo Ducarello, viene rimandata a data da destinarsi. Per volontà della proprietà, società e staff dirigenziale saranno in regime di silenzio stampa fino a cessata necessità. Scusandosi sin d'ora laddove possa crearsi del disagio, RSR resta a completa disposizione attraverso l'ufficio stampa per ogni tipo di necessità collaterale».

.